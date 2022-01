'Scuola, sostenere le famiglie in difficoltà sui tamponi'

"È inaccettabile che un bambino non possa andare a scuola perché la famiglia non può permettersi di pagare i tamponi". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, facendo riferimento all'episodio "accaduto a Pordenone, dove un alunno di seconda elementare non ha potuto frequentare le lezioni".

"La famiglia - spiega l'esponente pentastellato - non dispone delle risorse economiche per far fronte alla spesa richiesta dai tamponi che, per chi è in difficoltà, può essere effettivamente complicata da sostenere. A questo bambino è stato, perciò, negato l'ingresso a scuola, ma anche la didattica a distanza, prevista soltanto in caso di positività".

"Ci troviamo di fronte a una situazione di vera e propria discriminazione economica, per la quale a un bimbo viene negata l'istruzione obbligatoria. La Regione - conclude Capozzella - si faccia carico di situazioni di questo tipo, garantendo i tamponi gratuiti per chi altrimenti non potrebbe andare a scuola".