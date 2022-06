'Siccità, nessun razionamento su scala nazionale'

"Lo stato di emergenza a causa della siccità è un atto del Governo e si farà quando avremo le idee chiare sulle misure da adottare”. Lo ha precisato il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando con i media a margine della sua visita alla sede dell'Ogs di Sgonico.

Dal monitoraggio sui rischi maremoto e sismico alla diffusione della cultura di #protezionecivile, l'@OGS_IT è un importante centro di competenza del Dipartimento. Oggi nella sede dell'Istituto vogliamo ringraziare i ricercatori per il loro prezioso lavoro quotidiano.#28giugno pic.twitter.com/rnwrrZH1FW — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 28, 2022

"Stiamo lavorando con le Regioni e le amministrazioni centrali - ha ricordato Curcio - per definire i requisiti per un'eventuale stato di emergenza. Il tema non è la sua attivazione, ma le misure che si possono prendere in queste situazioni. Si sta lavorando sull'analisi delle risposte puntuali da dare e su qualcosa di più strutturale, che va al di là del sistema di Protezione civile".

Parlando di razionamento dell'acqua, Curcio ha precisato che in alcuni bacini "non è garantita tutto il giorno e già si sta già facendo un po' di razionamento, non è una novità. Sono settimane che qualche acquedotto non è in grado di fornire acqua con continuità. Ma non ci saranno razionamenti su scala nazionale: la situazione va valutata puntualmente, bacino per bacino".

Per quanto riguarda gli incendi, "i dati di questa prima parte di stagione sono preoccupanti. Abbiamo avuto un inverno particolarmente impegnativo, soprattutto nel Nord Italia, il più complesso dal 2012. Negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto più di cento interventi, nel 2021 erano più o meno 80, due anni fa 30. E' un indicatore. Ci aspetta - ha concluso – un’estate complicata".

"Innanzitutto il capo del dipartimento ha avuto modo di approfondire e apprezzare il ruolo e l'attività dell'Ogs quale eccellenza del territorio e partner fondamentale nel sistema nazionale di Protezione civile: punto di riferimento scientifico per l'oceanografia e la sismologia", ha detto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi nel corso della visita all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs).

Accompagnando Curcio all'interno della struttura di Borgo Grotta Gigante Riccardi ha ribadito l'importanza dell'attività svolta dall'Ogs in virtù dei progetti avviati anche con il supporto dell'Amministrazione regionale. Relativamente al problema della siccità incombente sul Friuli Venezia Giulia - come su tutta la penisola - Riccardi ha affermato che la questione non sia tanto quella degli eventuali atti da emanare, ma piuttosto di misure da prendere in una situazione in cui la risorsa idrica scarseggia e va quindi usata la meglio.

"Intanto - ha concluso il vicegovernatore - l'Amministrazione regionale ha iniziato a stanziare delle risorse in via prudenziale, prevedendo la necessità di spostare l'acqua con delle autobotti nelle zone di maggiore sofferenza. Un tanto per farsi trovare pronti in caso la crisi si acuisse".