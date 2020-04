'Studiare come ripartire, sul modello del post-terremoto'

"In questo momento nessuno è ancora in grado di dire con certezza come si evolverà l'epidemia ma, soprattutto, quando finirà", analizza il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Alcuni punti fissi però ci sono, il primo è che non possiamo abbassare la guardia e, almeno per i prossimi mesi dovremmo abituarci a mantenere comportamenti anti contagio. La seconda cosa, cari amici, è che non possiamo più indugiare e dobbiamo impegnarci a ricostruire le nostre vite familiari, quotidiane e lavorative. È ora di capire come riorganizzare la scuola, le aziende, le vacanze. E, fondamentale, l'economia deve ripartire. Subito. Con tutte le misure anticontagio possibili ma deve ripartire. Non possiamo più attendere".

"Fra le strategie da mettere in atto, per rilanciare le città, ritengo debba essere preso come esempio il modello post terremoto del Friuli: libertà di azione agli amministratori locali per far partire tanti cantieri e taglio netto della burocrazia in tutti i settori. Oltre a un drastico calo delle tasse alle imprese. Sono certo che il popolo italiano sarà in grado di rialzarsi. Ci rialzeremo, cari amici. Sono pronto a scommetterci. Ma ci sarà tempo per parlarne", prosegue Ziberna.

"Per quanto riguarda la situazione Covid-19 a Gorizia oggi abbiamo un guarito in più, sono ormai 20 e lo stesso numero di contagiati, 31. Aumenta però il numero delle persone in quarantena che aspettano l'esito del tampone. Vi voglio anche informare che oggi la giunta ha prorogato la gratuità dei parcheggi blu fino al 3 maggio. Per quanto riguarda la distribuzione delle 7mila mascherine della terza tranche fornita dalla Regione stiamo verificando con l'anagrafe la tipologia dei nuclei cui consegnarle. Domani sarò più preciso. Teniamo duro ragazzi. Un grande abbraccio post pasquale", conclude Ziberna.