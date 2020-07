'Sul caso Regeni serve un cambio di passo'

Il presidente della Camera Roberto Fico, nel corso della cerimonia del Ventaglio, è tornato sull'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto. "Sul caso – ha detto Fico - credo che ci voglia un cambio di passo, se non ci sono risultati".

"Abbiamo ricevuto uno schiaffo. Non c'è stato nessun avanzamento nell'incontro tra le Procure, ma la situazione è forse anche peggiorata. Non capisco come l'Italia non abbia una reazione forte e immediata per arrivare alla verità. E' una situazione intollerabile. Speriamo in un avanzamento, ma serve un cambio di strategia".

"Sono state provate tante strategie che non hanno funzionato. Vanno ripensate dal Governo. Spero che ci siano passi in avanti ma, finora, non ci sono stati. Non posso io indicare quale sia la strategia, ho delle idee ma vedremo", ha concluso Fico.