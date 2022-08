'Tragedie come quella di Porcia non devono più accadere'

"Svilupperemo un programma per aumentare la consapevolezza dell'importanza di pianificare le nostre azioni, circondandoci di persone responsabili di cui fidarci per fare le scelte giuste, per essere una comunità più forte e unita". E' un passaggio del messaggio settimanale del comandante del 31st Fighter Wing, di stanza alla Base Usaf di Aviano, il Generale Tad D. Clark.

"La 'famiglia' vive momenti belli e altri meno", distingue l'alto ufficiale, annoverando tra i primi i rapporti con i sindaci locali e la festa con gli alpini a Piancavallo, e tra i secondi "la tragedia che stiamo vivendo", riferendosi alla morte di Giovanni Zanier, il 15enne travolto e ucciso da una soldatessa statunitense, al volante ubriaca.

"E' importante prendersi cura di chi soffre, di chi vive il lutto, trasferendo affetto, comprensione e vicinanza, e, guardando al futuro vogliamo essere sicuri che queste tragedie non accadano più", conclude il generale Clark.