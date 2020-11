'Truffa della verdura', anziani nel mirino di finti venditori

Attenzione alla 'truffa della verdura'. Nel mirino, come accade sempre più spesso, le fasce più deboli della popolazione: gli anziani. Sono ben tre i casi segnalati e denunciati da vittime non più giovanissime, che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in truffatori con un curriculum criminale piuttosto ricco. Il meccanismo è semplice e rodato: si avvicina l'anziana vittima e gli si propone l'acquisto di frutta e verdura, ma una volta ricevuto il denaro il venditore fugge a bordo del suo mezzo con il denaro, senza consegnare nulla.

Due compaesani, entrambi di Afragola in provincia di Napoli, entrati in azione a Udine e provincia, sono stati scoperti e denunciati per truffa aggravata, dopo essere stati individuati e identificati dai militari della Sezione Operativa e della Stazione dei Carabinieri di Udine, che hanno avviato anche in questo caso una veloce e mirata indagine. Si tratta di un 35enne residente ad Afragola, pregiudicato, ritenuto responsabile di un raggiro messo in atto ai danni di un uomo di 82 anni di Gonars. Il 35enne avrebbe avvicinato l'anziano con la scusa di vendere ortaggi, facendosi dare la somma di 50 euro senza poi consegnare nulla al pensionato, né ortaggi né verdura, dileguandosi a bordo di un furgone una volta intascato il denaro.

Due denunce, per due distinti episodi simili nel 'modus operandi', erano state presentate precedentemente da un 84enne e da un 75enne, entrambi residenti a Udine, anche loro raggirati però da un altro truffatore pluripregiudicato, anche lui residente ad Afragola, che è stato individuato e denunciato.

Quest'ultimo, il 14 e il 21 ottobre scorso, nel capoluogo friulano, aveva avvicinato i due pensionati spacciandosi per un venditore di prodotti ortofrutticoli, riuscendo a sottrarre con destrezza al primo cliente la somma di 200 euro, e al secondo, addirittura, il borsello contenente i documenti, le chiavi di casa e il suo telefono cellulare.

L'Arma dei Carabinieri pone la massima attenzione alle fasce deboli della popolazione. Chiunque pensa di essere stato raggirato in questo modo deve subito chiamare il 112. Chi nota persone sospette o vetture sospette deve chiamare il numero di emergenza 112 o rivolgersi alla di più vicina stazione dei Carabinieri.