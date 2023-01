'Unabomber, indagini in salita dopo 30 anni'

Le indagini per risalire a Unabomber sono irte di ostacoli. Questa l’analisi di Maurizio Paniz, l’avvocato di Elvo Zornitta, unico indagato, in passato, per gli oltre 30 attentati che hanno sconvolto il Friuli Venezia Giulia e il Veneto tra il 1994 e il 2006. La sua posizione era stata archiviata nel 2009 dopo che era emersa un'alterazione delle prove a suo carico.

Zornitta è tra gli 11 nomi iscritti dalla Procura di Trieste, come atto dovuto, nel fascicolo da poco riaperto per cercare d'individuare il 'bombarolo', grazie ai nuovi esami genetici richiesti dal procuratore Antonio De Nicolo e dal Pm Federico Frezza.

“L'ingegner Zornitta e io abbiamo sempre auspicato, negli anni, che le indagini non si fermassero e che si trovasse il colpevole o i colpevoli di questi fatti”, commenta l'avvocato Paniz. “Ben venga, quindi, l'accertamento che la Procura ha chiesto di fare ulteriormente. L'ingegner Zornitta è assolutamente tranquillo. Tra l'altro, il suo Dna è a disposizione degli inquirenti ormai da una quindicina-ventina d'anni. E' già stato comparato con decine, centinaia di reperti e, quindi, la sua posizione è di assoluta serenità”.

“Ben vengano queste indagini: sono stati fatti, a suo tempo, miriadi di accertamenti in tante direzioni, ma non si è scoperto nulla. Mi pare molto difficile che oggi, a distanza di così tanto tempo, si possano individuare delle prove significative ulteriori”, aggiunge Paniz. “Teniamo anche presente che questa tipologia di accertamenti non è facile da sviluppare, perché bisognerà vedere se gli altri indagati metteranno disposizione il loro Dna e come. Bisognerà vedere quali eccezioni si potranno fare sulla conservazione dei reperti in questi anni, che garanzie ci sono che non siano stati contaminati o inquinati, come sono stati trasportati a disposizione degli attuali magistrati inquirenti... Insomma, ci sono tante di quelle considerazioni da fare che il percorso mi pare irto di ostacoli”.

"La più grande sorpresa di queste ore è stata scoprire che nell'inchiesta ci sono stati altri indagati. Se ci fosse stata la notizia che anche altre persone erano coinvolte, sicuramente la gente si sarebbe potuta fare fin da subito un'idea diversa, anche di me”, ha commentato all'Ansa Zornitta, confermando di essere “a totale disposizione per fornire nuovamente e da subito qualsiasi traccia biologica".