'Zona arancione, stop agli spostamenti fuori comune senza Green Pass'

Questa mattina, il Prefetto di Trieste Annunziato Vardè ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un punto della situazione sull'applicazione delle misure anti-Covid previste da lunedì 24 gennaio con l'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona arancione.

Al riguardo è emersa la necessità di sottolineare che per chi non è in possesso di Green Pass ‘base’ (quindi anche da tampone), sono vietati gli spostamenti verso altri comuni o altre regioni a meno che non siano per ragioni di lavoro, necessità, salute o per usufruire di altri servizi non disponibili nel proprio territorio di residenza.