13enne travolta in bici, è grave

Una ragazzina di 13 anni, in ferie dai nonni in Friuli, è stata investita nel pomeriggio di ieri in via IV Novembre, a Roveredo in Piano. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Fontanafredda, intervenuti per rilievi e viabilità. La giovane, mentre era in sella alla sua bici, è stata urtata da una Renault Express condotta da uomo di Sacile di 70 anni che si è subito fermato per prestare soccorso.

È scattata immediatamente una telefonata al 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'automedica, l'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato da Campoformido.

La ragazzina è stata stabilizzata sul posto e quindi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È successo intorno alle 17. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La minorenne era uscita per andare a fare la spesa per i nonni.