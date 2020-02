14 Daspo per Udinese-Napoli

A seguito dell’attività investigativa svolta dalla Digos, sono stati denunciati 14 tifosi dell’Udinese, coinvolti negli incidenti scoppiati dopo l’incontro con il Napoli del 7 dicembre. In quell’occasione, al termine della partita, un gruppo della tifoseria bianconera aveva aggirato il Friuli per raggiungere i supporter partenopei. Ne era nata una rissa, subito sedata dal pronto intervento delle forze dell’ordine, che avevano evitato feriti.

I tifosi in questione - 13 cittadini italiani e un austriaco - di età compresa tra i 18 e i 52 anni, sono stati denunciati per la partecipazione alla rissa. Ad alcuni è stato contestato anche il travisamento in occasione di manifestazione sportive e il possesso/utilizzo di strumenti atti a offendere. Nei confronti degli stessi, il Questore di Udine ha emesso e notificato i Daspo, per un periodo che oscilla tra i 18 mesi e gli otto anni, a seconda delle responsabilità accertate.