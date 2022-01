17enne ucciso per gelosia, indagata la fidanzata

C’è un nuovo nome nel registro degli indagati per l’uccisione di Robert Trajkovic, il 17enne trovato senza vita, la sera dell’8 gennaio, in uno stabile di via Rittmayer, a Trieste.

Si tratta della fidanzata del giovane, la ragazza ‘contesa’ con il 21enne Alì, reo-confesso dell’omicidio, consumato nella notte del 7 gennaio, e in carcere per il rischio di reiterazione del reato.

Secondo quanto risulta, l'iscrizione della 20enne sarebbe avvenuta dopo che sono stati ascoltati dagli investigatori alcuni degli amici dei due ragazzi. Ma non è ancora chiaro quali sarebbero le responsabilità attribuite alla ragazza.

I Carabinieri del Nucleo operativo del Comando di Trieste, coordinati dalla pm Lucia Baldovin, proseguono le indagini per definire i contorni della vicenda. Ulteriori elementi sulla tragica uccisione del 17enne potrebbero emergere dall’autopsia, disposta dagli inquirenti.