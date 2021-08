18 anni fa l'alluvione in Valcanale

Sono trascorsi 18 anni dal 29 agosto 2003, quando un'alluvione che colpì la Valcanale - Canal del Ferro. Tragico il bilancio della tragedia, con due vittime, 500 sfollati e un territorio altamente compromesso. "Oggi - ricorda la Protezione civile Fvg - non sono riconoscibili i segni di tanta distruzione grazie all'opera di ricostruzione che negli anni successivi venne messa in campo. Il ricordo rimane nelle persone e nei racconti ed è utile far memoria per evitare che tali eventi accadano ancora".

L'evento si verificò nel pomeriggio di un venerdì di fine agosto, al termine dell'estate più calda di cui si abbia memoria. In poche ore, ripetuti temporali interessarono l'area nord-orientale del Friuli Venezia Giulia determinando piogge anche superiori ai 300 millimetri in quattro ore.

L'eccezionale intensità delle precipitazioni causò una repentina e violenta piena di fiumi e torrenti della zona, nonché numerosissime frane.