23 ragazzi stipati nella sala fumatori, chiuso il locale

Questo pomeriggio, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Trieste ha disposto la chiusura immediata per cinque giorni del bar Principe in piazza Garibaldi.

A seguito dell’attività di controllo predisposta per verificare l’applicazione della normativa antipandemica, all’interno della sala fumatori del locale sono stati trovati e identificati 23 ragazzi, italiani e stranieri, di cui alcuni minorenni, in numero superiore a quello consentito e senza il rispetto delle distanze interpersonali e fra i tavoli come previste dai regolamenti in atto.