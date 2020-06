246 anni per le Fiamme gialle, tempo di bilanci

La Guardia di Finanza, con cerimonie nelle varie sedi dei comandi provinciali, ha celebrato il 246esimo anniversario di Fondazione. La ricorrenza è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle nell’ultimo anno e mezzo di operazioni e di esporre l’attività legata all’emergenza Covid-19.

UDINE. Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio nazionale su cui si sta concentrando l’attenzione della Guardia di Finanza al fine di contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali, particolarmente dannosi soprattutto nei periodi di crisi.

Un’azione che, nel corso del 2019, si è concretizzata nell’esecuzione di 633 interventi ispettivi e di 92 indagini delegate dalla magistratura, che hanno permesso di riscontrare 99 reati fiscali (fatture false, occultamento delle scritture contabili e omessa dichiarazione) e di denunciare 86 soggetti, di cui uno arrestato. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di 3.209.908,00 di euro, mentre le proposte di sequestro al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie ammontano a 99.824.640,00 di euro.

Tre i casi di evasione fiscale internazionale scoperti. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle frodi carosello: sono 14 i casi scoperti di società “cartiere” o “fantasma” utilizzate per evadere l’Iva. Non meno significativo è l’impegno del Corpo nel contrasto all’economia sommersa, come testimonia l’individuazione di 195 evasori totali, che hanno evaso complessivamente 13.696.138 di Iva. Inoltre, sono stati verbalizzati 95 datori di lavoro per aver impiegato 341 lavoratori in “nero” o irregolari.

Ammontano, invece, a 49 gli interventi svolti nel settore delle accise, al fine di contrastare la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale mediante servizi di prevenzione nelle rotabili maggiormente interessate dai traffici illeciti, nonché, nei casi più gravi, attraverso l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria volte a neutralizzare l’operatività delle organizzazioni criminali, anche di carattere transnazionale, operanti nel settore che hanno consentito di trarre in arresto complessivamente n. 20 persone. Complessivamente, sono stati sequestrati 122.681 chilogrammi di prodotti energetici, cui si aggiunge un consumato in frode di oltre 28.000 chilogrammi.

La Guardia di Finanza ha dedicato, nel corso del 2019, 10 Piani operativi al contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e a quelle condotte che, mettendo a rischio la legalità e la trasparenza che devono connotare l’azione della Pubblica amministrazione, pregiudicano la corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi, truffe, malversazioni e indebite percezioni.

109 sono gli interventi complessivamente svolti, nel 2019, a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, cui si aggiungono 22 deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la Magistratura ordinaria e 33 deleghe svolte con la Corte dei conti.

Le frodi scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a 35.501 di euro, mentre si attestano su circa 10.220.672 quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con un numero di soggetti denunciati complessivamente pari a 20.

Sono attività, quelle appena sintetizzate, che hanno quasi sempre una ricaduta sul versante erariale, nell’ambito del quale sono stati segnalati alla Magistratura contabile danni per 5.806.680 di euro, a carico di 21 soggetti, nonché eseguiti sequestri per 376.000 di euro. Nell’ambito dei Piani operativi finalizzati alla tutela della regolarità della spesa previdenziale e sanitaria, i Reparti hanno portato a termine, in totale, 16 interventi, segnalando all’Autorità giudiziaria 14 persone, di cui 9 tratte in arresto.

Le frodi scoperte hanno raggiunto l’ammontare di oltre 10.177.323 di euro, con sequestri, a carico dei responsabili, di valori e disponibilità per 10.929.557 di euro. Passando, più in generale, al settore della tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione, sono state denunciate 7 persone per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In materia di repressione del riciclaggio dei capitali illeciti sono state sviluppate 16 indagini di polizia giudiziaria, da cui è scaturita la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 26 persone per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, dei quali 4 sono stati tratti in arresto. Il valore del riciclaggio accertato si è attestato a 12.801.387 di euro, mentre sono stati effettuati sequestri su ordine della magistratura per oltre 1.139.510 di euro.

Sono stati, poi, eseguiti ai confini terrestri e marittimi 81 controlli volti a verificare il rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta da parte dei soggetti in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, con scoperta di illecite movimentazioni per oltre 435.332 euro e accertamento di 12 violazioni. Con particolare riguardo al campo dei reati fallimentari sono state accertate distrazioni patrimoniali per un totale di 9.731.458 euro.

Tra le attività del Corpo svolte nel 2019 a tutela del mercato dei beni e dei servizi si pongono quelle - convergenti su 3 Piani operativi - a contrasto dei fenomeni di contraffazione di marchi registrati, usurpazione di indicazioni di origine e qualità delle merci, false attestazioni concernenti la corrispondenza dei prodotti agli standard di sicurezza previsti, nonché delle violazioni alla normativa sul diritto d’autore.

In tali ambiti, i Reparti operativi hanno effettuato 370 interventi e dato esecuzione a più di 25 deleghe dell’Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro 49.821 di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere.

Nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, nel corso del 2019 la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro, complessivamente, di oltre 32.555 grammi di sostanze stupefacenti di cui 29.773 grammi di hashish e marijuana, 1.274 grammi di cocaina e 1.508 grammi di altre droghe, nonché 1 mezzi utilizzati per i traffici illeciti della specie, arrestando 16 narcotrafficanti.

Nel 2019, gli interventi effettuati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), che si compone di militari altamente specializzati in grado di operare in ambiente montano, ipogeo, impervio e non antropizzato, e di unità cinofile da soccorso, costantemente supportato dal comparto aereo del Corpo, a garanzia della tempestività degli interventi, sono stati 99 e hanno permesso di portare in salvo 108 persone. Nel 2019, la Guardia di Finanza ha impiegato complessive 545 giornate/persona in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi.

A seguito dell’emergenza epidemiologica il Corpo ha rivolto la propria azione contro gli illeciti economico-finanziari che, nel particolare momento che sta vivendo il Paese, destano maggiore preoccupazione: riciclaggio, truffe e frodi in danno della popolazione, anche on line, pratiche commerciali scorrette e pericolose per i consumatori, manovre distorsive sui prezzi, indebite percezioni di risorse pubbliche, reati contro la Pubblica Amministrazione, frodi nelle pubbliche forniture e, più in generale, violazioni al Codice degli appalti. Circa 8.000 i controlli svolti dalla Guardia di Finanza a partire dallo scorso mese di marzo per assicurare il rispetto delle misure di contenimento: 280 i soggetti, a vario titolo, denunciati o verbalizzati per violazioni commesse nel periodo dell’emergenza.

Incessantemente è continuata la collaborazione istituzionale con le Autorità Prefettizie, quale fulcro del sistema di prevenzione antimafia in ambito provinciale, attraverso l’esecuzione di 130 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali riferite alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

L’impegno profuso in tale comparto operativo, si è, in particolare, concretizzato nell’individuazione di operazioni di riciclaggio per un importo complessivo di 9.279.948 di euro e con il sequestro di beni per un valore di 1.034.153 euro a seguito di 5 interventi per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio.

La crisi sanitaria connessa al Covid-19 vede la Guardia di Finanza fortemente impegnata, inoltre, nelle attività a tutela dei consumatori, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolente riferite, da un lato, all’illecita commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e beni utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e, dall’altro, a condotte ingannevoli e truffaldine. Nei primi mesi del 2020, per i reati di contraffazione e frode in commercio nonché per violazioni alle norme in tema di sicurezza prodotti, sono stati denunciati 13 soggetti per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 4 casi e sottoposti a sequestro oltre 420.000 di mascherine e dispositivi di protezione individuale, Oltre 34.000 mascherine sono destinati a strutture della Protezione Civile.

Sono state sviluppate, poi, attività a contrasto di pratiche anticoncorrenziali e di manovre speculative commesse approfittando dell’aumento della richiesta di taluni beni. In questo ambito, sono stati approfonditi elementi sintomatici di condotte distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi, con indagini finalizzate a risalire sistematicamente la filiera commerciale, fino alle strutture e ai soggetti del processo produttivo/distributivo dai quali hanno tratto origine le speculazioni.

In tale ambito, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria 5 soggetti per il reato di manovre speculative su merci ed è stato sequestrato oltre 22.000 di beni, alcuni dei quali commercializzati al pubblico con ricarichi sino al 300% rispetto al prezzo di acquisto. Nel complesso, durante l’emergenza epidemiologia da Covid-19, che ha interessato l’intero territorio nazionale, la Guardia di Finanza, unitamente alle altre Forze di Polizia, ha assicurato l’attuazione delle misure di contenimento del contagio, attraverso l’impiego giornaliero di circa 50 militari.

PORDENONE. La Guardia di Finanza della provincia di Pordenone ha conseguito nel 2019 e nei primi mesi del 2020 importanti risultati nelle principali “mission” istituzionali assegnate dall’Autorità Politica in relazione ai seguenti obiettivi: la lotta alla criminalità economico-finanziaria; il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica; la lotta all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali; il concorso alla sicurezza interna ed estera del Paese.

Sono stati eseguiti 388 interventi ispettivi ed effettuati circa 4.000 controlli per la lotta all'evasione e alle frodi fiscali, che hanno permesso di scoprire 50 evasori. Sono stati denunciati 39 soggetti all’Autorità Giudiziaria. Sono state contestate 264 posizioni irregolari su 2.477 controlli in materia di controlli “strumentali” (scontrini e ricevute fiscali) pari all’11% sul totale dei controlli. Oltre a scoprire gli evasori, è importante avere la garanzia di recuperare effettivamente quanto illecitamente sottratto alle casse dell’Erario.

Nel periodo in argomento, in particolare, sono stati eseguiti, dai Reparti della Provincia, provvedimenti di “sequestro per equivalente”, disposti dall’Autorità Giudiziaria per oltre 9,5 milioni di Euro. Sono, inoltre, al vaglio delle medesime Autorità proposte per ulteriori 1,6 milioni di Euro.

Una serie coordinata di controlli per il contrasto del lavoro “sommerso” effettuati nei confronti di diversi soggetti economici ispezionati hanno consentito di accertare oltre 644 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati segnalati 23 datori di lavoro alle competenti Autorità Amministrative, per sanare le posizioni versando i contributi dovuti e pagando le relative sanzioni. Da segnalare l’ottima e proficua collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Inps e Inail con i quali sono costanti gli interscambi informativi.

Le Fiamme Gialle pordenonesi hanno effettuato 15 interventi per frodi al Bilancio Comunitario, Nazionale e Locale (Regione, Provincia di Pordenone e Comuni). Si tratta di indebite percezioni di contributi destinati all’agricoltura e di altri incentivi alle imprese erogati dallo Stato e dagli Enti locali. Oltre 3,4 milioni di euro gli importi indebitamente richiesti ed in parte riscossi; 4 le persone denunciate. Avanzate all’Autorità Giudiziaria proposte per il sequestro preventivo per oltre 1,3 milioni di euro. Nelcomparto, allo stato, sono stati eseguiti sequestri preventivi per 1.332.000 euro disposti dalla Procura della Repubblica. Nel settore sono state, inoltre, effettuate confische per complessivi 151.000 euro.

Sono stati effettuati 55 controlli nel settore delle prestazioni sociali agevolate, 55 le persone verbalizzate per false dichiarazioni finalizzate ad ottenere agevolazioni nel settore scolastico/sociale (libri scolastici, rette asili, università e affitti, carta famiglia, bonus energia, esenzione ticket, ecc.). Tra i denunciati anche una persona che aveva indebitamente richiesto e percepito il “reddito di cittadinanza”.

Sono stati inoltre svolti 5 interventi e segnalati alla Corte dei Conti 8 soggetti per un danno erariale di oltre 1,8 milioni di euro. Sono stati eseguiti sequestri preventivi per 386.000 euro disposti dalla Procura presso la Corte dei Conti. Le Fiamme Gialle pordenonesi hanno operato anche nella lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione denunciando 23 soggetti (di cui 3 in stato di arresto). Tra le persone denunciate anche 5 Pubblici Ufficiali. Nel periodo sono stati condotti 15 interventi per la prevenzione all’attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Nel corso di dette attività sono stati verbalizzati 24 soggetti per violazioni costituenti reato o violazioni amministrative, sono stati accertati circa 813.000 euro di riciclaggio/autoriciclaggio e conseguentemente posti sotto sequestro oltre 800.000 euro. Sono state, altresì, sviluppate complessivamente 138 segnalazioni per operazioni sospette attinenti operazioni finanziare “anomale” pervenute dai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio al loro inoltro. Nel periodo temporale in esame gran parte di tali segnalazioni provengono da soggetti gravitanti nel sistema bancario. In materia di reati fallimentari e societari sono stati eseguiti 31 interventi che hanno portato alla denuncia di 64 soggetti all’Autorità Giudiziaria in materia di marchi contraffatti, sono stati eseguiti complessivamente 11 interventi che hanno portato alla denuncia di 11 soggetti ed al sequestro di oltre 1.500 prodotti.

L’azione della Guardia di Finanza si è rivolta anche alla sicurezza dei beni immessi in commercio. Il risultato di 10 interventi è stato il sequestro di oltre 54.000 articoli e la verbalizzazione di 10 soggetti. La lotta alla contraffazione, alla pirateria e alla circolazione di prodotti insicuri continua ad essereu na delle priorità operative del Comando Provinciale di Pordenone. Il “mercato del falso”, oltre a costituire un grave turbamento, viene sempre più percepito come un fattore di rischio da una larga fetta della popolazione, in quanto i prodotti contraffatti immessi sul mercato sono spesso anche pericolosi per la salute. Le Fiamme Gialle Pordenonesi hanno effettuato, inoltre, 7 servizi mirati al contrasto del Contrabbando in genere che hanno permesso di constatare 4 violazioni nello specifico settore e di sequestrare e n. 2 autovetture con targa extracomunitaria – utilizzate da soggetti stabilmente residenti nel territorio nazionale – in violazione del Testo Unico delle Leggi Doganali.

Per la prima volta in Provincia, inoltre, è stata eseguita una confisca cd. “per sproporzione” prevista dall’art. 240 bis del codice penale e che consente l’aggressione e la cautela dei patrimoni illecitamente accumulati. Nello specifico, sono stati confiscati euro 28.000 circa nei confronti di un soggetto condannato per reati inerenti gli stupefacenti con una evidente “asimmetria” tra il suo patrimonio ed il reddito dichiarato. Sono oltre 1.800 le pattuglie impiegate complessivamente nel periodo nell’intera provincia, dispiegate in sinergia con le altre Forze di Polizia, anche nell’ambito di piani coordinati dalla Prefettura. In tale settore sono state denunciate e/o segnalate amministrativamente n. 14 persone (tra le quali due tratte in arresto). Il traffico di sostanze stupefacenti costituisce una delle attività più remunerative, appannaggio delle organizzazioni criminali in quanto fonte di ingenti proventi illeciti, destinati anche ad alimentare i canali del riciclaggio. I reparti del Comando Provinciale di Pordenone hanno eseguito 43 interventi e deferito all’Autorità Giudiziaria 22 soggetti di cui 5 tratti in arresto.Sequestrate oltre 1,1 kg. di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana, eroina e cocaina, piante di cannabis ed altre sostanze psicotrope). Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Guardia di Finanza ha messo in campo, dal mese di marzo, sempre in perfetta sintonia con le altre Forze di Polizia e sotto la regia della Prefettura di Pordenone, più di 250 pattuglie principalmente impiegate nel controllo del rispetto delle misure varate dall’Autorità di Governo per il contenimento dell’epidemia.

Nel complesso sono state sottoposte a controllo quasi 2.200 persone e 1.200 esercizi commerciali, 55 persone sono state sanzionate amministrativamente e 3 denunciate all’Autorità Giudiziaria (di cui 1 tratta in arresto), mentre a 2 esercizi commercialI è stata imposta la chiusura forzata per inosservanza delle norme. Diversi sono stati anche gli interventi a salvaguardia della salute e sicurezza dei cittadini con controlli presso i produttori ed i commercianti di dispositivi di protezione individuale (mascherine). Complessivamente tale attività ha permesso di sequestrare circa 14.000 mascherine con certificazione falsificata e di denunciare all’Autorità Giudiziaria n. 3 soggetti, responsabili della loro commercializzazione, per frode nel commercio.

Fondamentale l’apporto dato anche in Prefettura per il preliminare riscontro, prettamente tecnico/formale, di tutte le comunicazioni presentate dai soggetti economici per la prosecuzione di quelle attività lavorative sottoposte a limitazioni dai provvedimenti normativi emanati dall’Autorità di Governo per il contenimento del virus. In tale ambito il Corpo, nella persona del Comandante Provinciale, ha giornalmente partecipato all’apposito “Gruppo di Lavoro”, presieduto dal Prefetto ed istituito a seguito di disposizioni del Ministero dell’Interno, finalizzato, appunto, a riscontrare e valutare tutte le suddette comunicazioni.

Nel corso di successiva, autonoma, attività gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sanzionato ulteriori 4 aziende che non avevano ottemperato agli obblighi di sospensione dell’attività imposta dalla normativa nazionale e/o da disposizioni prefettizie.

GORIZIA. Nel corso dell’anno 2019 la Guardia di Finanza di Gorizia ha eseguito 2.844 interventi ispettivi e 284 indagini delegate dalla Magistratura Ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale. Sono stati denunciati 61 soggetti responsabili di reati fiscali riguardanti illeciti gravi quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta, l’occultamento di documentazione contabile e l’indebita compensazione tra crediti e debiti d’imposta. Nel settore della fiscalità internazionale, sono stati effettuati 7 interventi che hanno permesso di ricostruire una base imponibile netta di oltre 65.000.000 di euro occultati all’Erario nazionale. Scoperti anche 52 soggetti (evasori totali) che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco. I settori interessati riguardano: la meccanica generale, costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, alberghi, costruzione di edifici, associazioni sportive culturali, geometri, installazione impianti elettrici ed altre di tipo marginale.

In materia di sommerso di lavoro, sono stati individuati complessivamente 70 lavoratori in “nero”, contestati a soggetti economici operanti in differenti settori (attività manifatturiere, ristorazione, bar aziende agricole, costruzioni, parrucchiere, minimercato, commercio al dettaglio di fiori e piante, commercio al dettaglio di carni, pulizia generali di edifici), mentre 654 sono stati i lavoratori irregolari scoperti, impiegati in altrettanto vari settori economici.

In tale comparto si evidenzia l’operazione di servizio denominata “Overtime” che ha portato alla scoperta di 437 lavoratori irregolari e di smascherare un sistema anomalo adottato da una impresa locale che nelle buste paga degli operai indicava voci non veritiere non soggette a tassazione, quali indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, al posto dei compensi per le ore di straordinario effettivamente prestate dai lavoratori dipendenti.

L’attività ispettiva nel settore immobiliare ha permesso di monitorare complessivamente 538 posizioni, afferenti ad alloggi ubicati in particolare nel monfalconese e sull'isola di Grado. L’attività svolta ha consentito di individuare 29 soggetti percettori di redditi da fabbricati che hanno omesso di indicare, nelle dichiarazioni fiscali annuali, le somme inerenti i canoni di locazione percepiti per centinaia di migliaia di euro.

Altro settore di preminente interesse istituzionale e di estrema rilevanza per il bilancio nazionale è il contrasto alle frodi nelle imposte sui prodotti petroliferi e doganali mediante più operazione che nel corso del periodo hanno permesso di denunciare 36 soggetti e di sequestrare 377.000 litri di gasolio per la maggior parte destinati poi alle esigenze di funzionamento di Reparti dei Vigili del Fuoco. Accertato il consumo in frode di altri 472.000 litri di prodotto petrolifero.

L’impegno espresso nel settore del contrasto al contrabbando ha portato al sequestro di 140 kg. di sigarette e di 19 autovetture a fronte di diritti doganali evasi pari a euro 45.000.

Il corretto impiego dei fondi pubblici che sostiene la coesione del tessuto sociale ed economico del Paese, è oggetto di costante monitoraggio da parte del Corpo. In particolare, durante i controlli sulla regolarità degli appalti pubblici, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Gorizia è stata realizzata un’attività denominata “Grande Tagliamento” che ha permesso di accertare condotte illecite nei confronti di numerose persone per reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui la turbativa d’asta, la frode nelle pubbliche forniture, la truffa aggravata ai danni dello Stato per l’esercizio della funzione, l’abuso d’ufficio, l’omissione in atti d’ufficio, attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Eseguiti anche 28 controlli nel settore delle prestazioni sociali agevolate, di cui ben 24 con esito irregolare, dei quali 2 in materia di reddito di cittadinanza, che hanno permesso di sanzionare amministrativamente 17 soggetti e di denunciarne altri 7 alla competente Autorità Giudiziaria. I contributi indebitamente percepiti riguardano i settori delle agevolazioni sui canoni di locazione, esenzioni del pagamento del servizio di refezione scolastica, accesso a fondi di solidarietà, ottenimento di indebiti assegni di maternità. Anche nel settore delle esenzioni dal ticket sanitario, sono stati individuati 31 cittadini che hanno presentato mendaci dichiarazioni sul reddito per poter usufruire dell’agevolazione prevista per le fasce più deboli.

Il Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da una collocazione geografica che, anche in considerazione della vicinanza dell’area balcanica ha, nel tempo, in qualche misura favorito lo sviluppo di traffici illeciti di varia natura, con riferimento ai quali il suo territorio è stato interessato principalmente da fenomeni criminali di “transito”.

Con riferimento alle investigazioni patrimoniali antimafia, finalizzate nella prioritaria prospettiva di aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, sono stati effettuati 3 accertamenti economico-patrimoniali che hanno riguardato complessivamente 9 soggetti fra persone fisiche e imprese. Alle competenti Autorità sono state perciò avanzate proposte di sequestro per oltre 5.337.000 euro.

Particolare attenzione è stata posta al contrasto del finanziamento al terrorismo attraverso mirati controlli sulle movimentazioni finanziarie. Sono stati 40 i controlli a operatori “money transfer”, dei quali 20 originati dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo Nazionale e 20 su base provinciale. Controllati anche numerosi clienti ed applicate specifiche sanzioni in qualche caso.

Nell’ambito del dispositivo di controllo provinciale a tutela dell’economia, è stata predisposta l’analisi di rischio “Monitoro” a contrasto dell’illecito trasferimento di valuta lungo la linea di confine. I circa 550 controlli eseguiti ai valichi di confine, nel porto di Monfalcone e presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, hanno permesso, nel periodo in esame, di contestare oltre 128 violazioni alla normativa valutaria.

I controlli hanno riguardato oltre 6.000.000 di euro individuati su persone che non li avevano dichiarati. Sulla totalità dei controlli eseguiti, circa 2.000.000 di euro sono risultati irregolarmente trasportati, in quanto eccedenti la somma massima prevista: 10.000 euro per persona. Sono stati eseguiti n. 271 accertamenti a seguito di richieste pervenute dall’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Gorizia, per la verifica funzionale al rilascio della documentazione antimafia.

Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, nel complessivo contrasto ai fenomeni del riciclaggio e dell’autoriciclaggio di denaro proveniente da fonti illecite, le attività svolte hanno permesso di segnalare all’Autorità Giudiziaria 37 soggetti per un importo accertato pari a circa 181.912.827 euro. Per quanto attiene i reati fallimentari, sono stati effettuati 34 interventi che hanno permesso di denunciare 71 soggetti, per un importo totale accertato delle distrazioni dai patrimoni aziendali di circa 7.300.000 euro, con sequestri di beni pari a circa 500.000 euro.

Tra i precipui compiti istituzionali del Corpo, rientra anche il contrasto alla diffusione di prodotti falsi o di provenienza incerta non sicuri per il consumatore finale. In tale ambito, sono stati eseguiti numerosi piani provinciali di prevenzione e controllo, sviluppati a ridosso della linea di confine e nei confronti di esercizi commerciali.

Nel dettaglio, sono stati denunciati 111 soggetti per vendita di prodotti industriali con segni mendaci; segnalate 14 società per responsabilità amministrativa; sequestrati 590.000 prodotti per contraffazione, mendace indicazione di provenienza e a tutela del “Made in Italy”. Perlopiù si trattava di prodotti attinenti al settore dell’elettronica, della moda e dei beni di consumo.

Nel settore di contrasto agli stupefacenti, sono state riscontate 46 violazioni che hanno permesso di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria 16 soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, di cui 2 posti in stato di arresto, e segnalare per uso di sostanze stupefacenti, n. 37 soggetti. I sequestri di sostanze stupefacenti ammontano a 41 kg, tra hashish e marijuana. Fondamentale l’apporto delle 4 unità cinofile antidroga (Derbo, Caboto, Fabia, Cafos), in servizio anche presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Le Fiamme Gialle isontine hanno inoltre sequestrato 15 kg. di polvere da sparo, 55 armi da fuoco e circa 1000 munizioni di vario calibro.

L’attività dei finanzieri goriziani ha interessato anche il settore dell’ordine pubblico, assicurato dalla componente specializzata dei baschi verdi attraverso il costante controllo economico del territorio, nonché con la partecipazione a servizi di ordine e sicurezza pubblica svolti, anche a livello nazionale, in occasione di manifestazioni pubbliche e presso il Cara Cpr di Gradisca d’Isonzo.

La Guardia di Finanza isontina, in adozione delle misure urgenti volte a contrastare la diffusione del Covid-19 emanate dal Governo, è stata chiamata ad adeguare il proprio dispositivo di vigilanza in funzione dell’esigenza di difendere la salute dei Cittadini e sostenere l’economia sana del Paese, incentrando la propria azione a contrasto dei fenomeni connessi all’immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale e agenti biocidi contraffatti o non sicuri, ai casi di frode in commercio o di rialzo fraudolento dei prezzi, ai controlli di prevenzione e contrasto connessi all’applicazione delle norme specifiche nazionali e regionali.

L’attività di controllo connessa all'emergenza Covid-19 ha visto impiegate complessivamente più di 700 pattuglie. Sono stati denunciati n. 62 persone e sequestrati circa lt. 22.000 di prodotto venduto come disinfettante. Su richiesta delle Autorità di Governo sono stati eseguiti oltre 300 controlli specifici sull’economia, in special modo sulle aziende impegnate nelle filiere produttive necessarie, con attenzione anche all’osservanza delle norme anti diffusione rivolte alle persone.