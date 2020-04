25 aprile fuori casa, 153 multe in Fvg

Sono leggermente cresciute, ieri, le sanzioni per chi si trovava fuori casa senza un valido motivo. Come comunica la Prefettura di Trieste, a fronte di 2.735 controlli delle autocertificazioni, infatti, sono scattate 153 multe per mancato rispetto delle normative anti Covid-19. Cinque, invece, le denunce delle forze dell'ordine per altri reati.

Sul fronte delle attività commerciali (ricordiamo che ieri, 25 aprile, in base all'ordinanza regionale, anche i supermercati erano chiusi), sono state 405 le verifiche: un negozio è stato temporaneamente chiuso per mancato rispetto delle misure di contenimento, mentre cinque titolari sono stati sanzionati.