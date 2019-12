25enne friulano trovato senza vita a Mestre

Osoppo è in lutto per la morte di Claudio De Simone, un ragazzo di 25 anni che è stato trovato senza vita nella zona della stazione dei treni di Mestre, questa mattina. Il giovane si è sentito male ed è stato tempestivamente soccorso dal personale sanitario, che l'ha portato in ospedale. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma purtroppo il ragazzo è morto dopo poche ore.

La notizia ha sconvolto la comunità osovana dove i genitori di Claudio sono molto conosciuti e stimati. Il 25enne si è sentito male nella zona, nota per lo spaccio di eroina gialla. A Osoppo tutti lo conoscevano come un giovane normale, che non aveva mai dato alcun tipo di problema. Il sindaco Luigino Bottoni, insieme all'Amministrazione comunale, si stringe attorno alla famiglia del giovane.