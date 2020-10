4 ottobre 2020, il ricordo degli agenti Demenego e Rotta

16.53 del 4 ottobre 2019. Alla stessa ora, oggi, il Questore di Trieste Giuseppe Petronzi è sceso dal suo ufficio in strada, davanti alla Questura, in via Demenego e Rotta, e ha abbracciato virtualmente non soltanto Matteo e Pierluigi, ma un’intera città, che oggi ha voluto rendere omaggio ai due agenti uccisi nella sparatoria di un anno fa.

Alle 16.53 di oggi un minuto di raccoglimento dettato dalla sala operativa della Questura, un minuto di silenzio radio interrotto soltanto dalle sirene delle Volanti che hanno lasciato il parcheggio dopo aver omaggiato i “figli delle stelle”, un ricordo che ha unito tutti coloro che credono in certi valori, nel rispetto delle istituzioni e nell’operato delle forze dell’ordine in generale, della Polizia di Stato in particolare, al servizio della collettività.

Un minuto che è durato un anno.

Dalla mattinata il famedio della Questura è rimasto aperto per permettere di rendere omaggio ai due cittadini onorari e a tutti i Caduti della Polizia. Tante le persone - molte famiglie con i bimbi - che hanno portato un fiore per Matteo e Demenego. Nella loro via, nella loro casa.