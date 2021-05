6 maggio 1976, 45 anni fa il terremoto del Friuli

Il 6 maggio 1976, alle 21, una scossa di magnitudo 6,4 devastò il Friuli con tutta la sua violenza, in poco meno di un minuto, cambiando il corso della nostra storia. Una data spartiacque, il 6 maggio, per i friulani, perché il terremoto si portò via 989 morti (questo il dato ufficiale, ma non definitivo) e provocò 2.607 feriti. Molte persone morirono nei mesi successivi a causa delle ferite riportate senza che tuttavia il loro decesso fosse annotato come conseguenza del sisma.



Il graffio dell’Orcolât fu avvertito in tutta l’Italia settentrionale e addirittura in Europa. Pochi e indecifrabili fenomeni premonitori nei mesi precedenti, se si esclude un sussulto dei sismografi, registrato un minuto prima della catastrofe. Poi, solo il rumore assordante della terra che sembrava voler divorare ogni cosa, il fumo acre delle pareti che si sgretolavano e il tonfo dei calcinacci che rovinavano sulle persone. Solo alle prime luci dell’alba del 7 maggio 1976 la catastrofe divenne decifrabile in tutta la sua devastante portata. Devastazione e disperazione si diffusero rapidamente in tutta la zona a nord di Udine, la più colpita. A Majano, Buja, Gemona, Venzone, Osoppo, Magnano, Artegna, Colloredo, Tarcento, Forgaria e lungo la fascia pedemontana c'è solo morte e distruzione. Case crollate, edifici piagati dalla forza implacabile del terremoto. E i morti, tanti morti, rimasti sepolti tra le macerie. Ma la speranza di trovare ancora in vita le persone rimaste sepolte diminuisce rapidamente con il passare delle ore. Furono, quindi, ore febbrili e disperate di lotta, condotta il più delle volte senza poter ricorrere ai mezzi pesanti perché il loro rumore rischiava di soverchiare i sempre più flebili segnali delle persone intrappolate. Oltre 200mila le persone sfollate, rimaste senza casa.



GEMONA

ARTEGNA

MONTENARS

TREPPO GRANDE

OSOPPO

SAN DANIELE

FORGARIA

MAJANO

TRASAGHIS

Agli occhi dei primi soccorritori, immerso nell’oscurità, rischiarato dalle torce e in qualche caso da fotoelettriche o dai fari degli automezzi, si presentò allora unoErano bastati. L’area colpita interessò oltre 5.725 chilometri quadrati e coinvolse. La scossa durata quasi un minuto fece precipitare i paesi nel caos. La luce mancò quasi immediatamente, rendendo spesso molto difficile la fuga dalle abitazioni che stavano crollando., dove le case addossate le une alle altre crollarono, invadendo con le macerie le strade. Molti perirono o restarono gravemente feriti quando già si trovavano all’esterno, travolti dai calcinacci, mentre il fumo sollevato dai crolli rendeva l’aria irrespirabile. Le linee telefoniche furono irreparabilmente danneggiate al pari delle comunicazioni militari.. Dal punto di vista della perdita di vite umane,, ma anche parlando dei danni subiti dal patrimonio storico, artistico e urbanistico, le conseguenze furono enormi., rafforzata dagli uomini e dai mezzi messi a disposizione da molte nazioni europee, compresa l’allora Yugoslavia. Migliaia di persone, civili e militari, spesso a rischio della propria vita, cercarono disperatamente segni vitali sotto ciò che resta delle case nei giorni successivi al 6 maggio. Tra loro tanti sopravvissuti che si rimboccarono le maniche, tanto da lasciare stupefatti i cronisti che arrivarono da tutto il mondo nelle aree disastrate fin dalle prime ore del 7 maggio, quando la dimensione della distruzione divenne chiara. Moltissimi giovani, capelli lunghi come usava allora e pantaloni a zampa di elefante si unirono ai padri e ai loro coetanei in divisa per salvare vite e aiutare chi si era visto portare via dal terremoto ogni cosa.che, attraverso i loro impianti, riuscirono a lanciare messaggi, informando tutto il mondo di quanto era accaduto in Friuli. Furono proprio loro a garantire i primi rapporti aggiornati, per quanto frammentari, sulla situazione e a supportare i soccorsi partiti da tutta la regione e dal vicino Veneto. La lezione sull’importanza strategica di avere a disposizione una rete di comunicazioni capace di resistere a eventi catastrofici fu imparata negli anni successivi dalle istituzioni. Con la creazione della Protezione civile, fu infatti realizzata anche una rete radio che oggi ha il suo fulcro nella centrale operativa di Palmanova dalla quale si coordinano le operazioni di soccorso., nonostante l'emergenza Covid in corso,. PerchéAnche la nostra testata, per commemorare le vittime e ricordare colore che in quei giorni di morte e di dolore sostennero le comunità colpite, aiutandole nei soccorsi, ripropone ai lettori del Friuli.it la- A Gemona, l’Amministrazione Comunale onorerà la memoria di quanti morirono in quel tragico 6 maggio, ricordando anche l’incredibile opera di ricostruzione che, grazie a tenacia e forza di volontà eccezionali e alla solidarietà e al sostegno di tanti, diede modo di risorgere alla comunità.Le cerimonie si terranno in forma riservata con la presenza delle sole Autorità. Alle 19.00 presso Piazzale Chiavola sarà deposta una corona al Monumento in ricordo delle vittime del terremoto e dell’opera di soccorso portata alla popolazione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguire presso la Caserma Goi –Pantanali saranno ricordate le vittime in armi decedute a seguito del sisma alla presenza del Cappellano Militare Don Marco Minin. Alle 20.00, presso il Duomo di S. M. Assunta, la messa di suffragio per tutte le vittime del terremoto (a cui sarà possibile la partecipazione nel rispetto delle norme anti Covid e con il limite di 140 persone complessivamente presenti). Seguirà, , lapresso il Cimitero Comunale deposizione di una corona in memoria di tutte le vittime del terremoto.– Alle 20.00 in programma la Santa Messa presso la Pieve di Santa Maria Nascente. Di seguito una piccola delegazione scenderà nel Sacrario dedicato alle vittime del sisma del 1976 per la benedizione e il ricordo delle vittime.Nella facciata del Castello Savorgnan verranno proiettate delle immagini a ricordo del sisma del 1976.- Giovedì 6 maggio, alle 18, si terrà la messa celebrata nella Chiesa di Sant’Elena, alle 18:50, in Cimitero, il Sindaco deporrà un mazzo di fiori sul monumento eretto a ricordo delle vittime del Sisma del 1976. La Cerimonia avrà luogo nel rispetto delle norme COVID- Alle 20 ci sarà una Santa Messa nella Chiesa dell’Immacolata Concezione. Alle 21 i 45 rintocchi delle campane ricorderanno l’anniversario.- 6 maggio “nel ricordo” con una cerimonia di commemorazione delle vittime del terremoto: alle 20.00 la messa celebrata presso la Chiesa Parrocchiale a cui seguirà la cerimonia commemorativa in Cimitero.- “Par no dismenteâ l'orcolat: fotos di San Denêl a cuarantecinc agns dal taramot” si intiola così la mostra fotografica allestita per l'occasione nella Loggia della Biblioteca Guarneriana Antica, in piazza Duomo a San Daniele del Friuli, visitabile dal 5 al 23 maggio, a cura delle Associazioni “Vivi il Museo”, “Circolo Fotografico Sandanielese E. Battigelli” e “Pro Loco Pro San Daniele”. La comunità ricorderà le vittime del tragico sisma del 1976 con una Santa Messa e una cerimonia commemorativa, giovedì 6 maggio, alle 20, presso la Chiesa del Cimano.– Alle 11.00 celebrazione nel sagrato della Chiesa di San Lorenzo Martire a Forgaria nel Friuli, anche alla presenza dei ragazzi delle scuole; ore 19.30 Santo Rosario nella Chiesa di Santa Giuliana a Cornino; ore 20.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Giuliana a Cornino. Sabato 8 maggio, alle 20, a Cornino "La sperançe tes lidrîs...ven a stai: 1976" monologo teatrale di e con Dino Persello, presso l'antico cortile dell'oratorio di San Vincenzo Ferreri, località Sompcornino. In caso di maltempo l'evento si terrà presso la sala parrocchiale di Cornino, Via Muris, 25. All'ingresso del municipio sarà presente una contenuta esposizione di documenti storici inerenti il terremoto.- La cerimonia, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, sarà riservata alle sole autorità civili e militari: alle 20.45 presso il “Luogo della Memoria”, in via Roma, sarà deposta una composizione floreale in ricordo delle vittime, mentre alle 21 è previsto il ritrovo presso il monumento in piazza della Chiesa.- L’Amministrazione Comunale commemorerà le vittime del 6 maggio con una Santa Messa celebrata alle 9.30 presso il cimitero o, in caso di maltempo, nella chiesa parrocchiale.