700 lattine di birra abbandonate in strada a Trieste

Settecento lattine di birra - vuote, con profonda delusione degli estimatori - sono state trovate, abbandonate sul marciapiede, ieri pomeriggio, a Trieste. Le Guardie Ambientali, servizio in seno alla Polizia Locale, mentre stavano effettuando il controllo del territorio nella zona di Barriera, hanno colto in flagrante un residente intento a depositare i vuoti, perfettamente inscatolati, sul marciapiede davanti ai bidoni della raccolta indifferenziata.





L'uomo, incurante del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani, ha pensato di smaltire circa 30 casse di lattine di birra in strada, quando poco distante si trovano ben due contenitori per la raccolta del vetro e dell’alluminio.



L’uomo, un privato non titolare di alcuna attività di ristorazione, ha giustificato il gesto affermando che dopo un anno avevo deciso di fare un po’ di pulizia in casa. Pulizie di fine stagione che gli sono costate care, però. L'uomo è stato sanzionato e dovrà pagare oltre 100 euro di multa.