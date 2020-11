A Barcis, positivi sindaco e vice

Ottima adesione allo screening di massa disposto con ordinanza dalla Regione anche in Valcellina. A Barcis, si sono sottoposti al test rapido anti-Covid in 172, pari a circa l'80% dei residenti. Due sole le positività emerse, quelle del sindaco Claudio Traina e del suo vice Diego Riccioni, che si sono subito posti in quarantena.

Ad Andreis sono stati eseguiti 160 tamponi, pari a circa il 70% della popolazione: non sono stati riscontrati casi positivi.

A Claut, 641 cittadini hanno aderito alla campagna volontaria di screening; solo due i contagi emersi. Affluenza buona anche per Cimolais, con 210 test e tre nuove positività. A Erto e Casso sono stati 200 i test eseguiti, a fronte dei quali sono emersi cinque casi.