A bordo di uno scooter rubato, con un etto di marijuana

Mercoledì notte i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Via Hermet, a Trieste, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione un pregiudicato 18enne.

Il giovane, noto dalle forze di polizia per i suoi precedenti, è stato notato a bordo di uno scooter dai militari impegnati in servizi antidroga in città. Insospettiti, lo hanno seguito fino alla sua abitazione, poco distante, verificando nel frattempo la targa del mezzo, che è risultato rubato. Lo hanno, quindi, fermato, procedendo a un controllo più approfondito e a perquisizione personale, nel corso della quale hanno trovato un etto di marijuana.

Il ragazzo è stato arrestato, il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario e la droga sequestrata. Il pm Federico Frezza ha chiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.