A Buttrio arrivano i tamponi rapidi

Buttrio in lutto per la morte di un altro concittadino colpito dal Covid. E' lo stesso sindaco, Eliano Bassi ad annunciarlo in un video pubblicato sul profilo Facebook del Comune.

"Purtroppo registriamo un’altra vittima del Covid - afferma Bassi -. Siamo vicini alla famiglia, profondamente dispiaciuti per questa perdita. I nuovi casi sono in riduzione, mentre sempre più positivi si stanno negativizzando" aggiunge, raccomandando "l'uso della mascherina, i guanti in ambienti affollati, il distanziamento sociale".

"A breve inizieranno le malattie di stagione. Quest’anno è stata spinta la vaccinazione antiinfluenzale per facilitare le diagnosi di Covid19, a Buttrio abbiamo ancora a disposizione vaccini nei nostri ambulatori" sottolinea il sindaco che annuncia un'importante novità.

"La prossima settimana partiremo con i tamponi rapidi, la maggior parte acquistati dall’amministrazione comunale. Si terranno in modalità drive-in nel parcheggio accanto alla palestra comunale. Gli appuntamenti si prendono presso i singoli medici dei Buttrio. Ringrazio la Protezione Civile, che ci darà una mano nelle operazioni - aggiunge il primo cittadino -".

Infine, un commento sul Natale. Eliano Bassi ha ringraziato "tutti coloro che stanno illuminando le vie di Buttrio (stasera verranno ultimati i circa 30 presepi allestiti in paese) e le mamme che hanno addobbato gli alberi, all’esterno della sede municipale, con le decorazioni create dai bambini. Un’immagine festosa di cui abbiamo particolarmente bisogno, in questo natale che non è uguale agli altri".