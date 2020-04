A Buttrio un solo caso positivo

Come ogni sabato, il Sindaco di Buttrio Eliano Bassi si rivolge ai cittadini con un videomessaggio sull’aggiornamento settimanale sull’emergenza sanitaria e sulle iniziative a favore della comunità.

"Sul territorio comunale c’è un solo caso positivo", spiega il sindaco. "E’ ipotizzabile una “fase 2”, che però non sarà un ritorno alla normalità. Bisogna sempre seguire le raccomandazioni: distanziamento, lavaggio mani, non toccare il volto, uso mascherina. E’ una situazione che si protrarrà ancora a lungo, è importante quindi mantenere alta la guardia: un minimo calo di attenzione può procurare una ricaduta".

"Si stanno raccogliendo le domande per i buoni spesa. E’ doverosa però una precisazione: questa iniziativa è finalizzata a sostenere le famiglie che, in seguito all’emergenza covid19, hanno avuto un peggioramento della loro situazione economica e una significativa contrazione del proprio reddito, e si quindi trovano in gravi difficoltà economiche anche per l’acquisto di generi alimentari. Le domande “inappropriate” che ci sono giunte sono, però, utili per individuare altre difficoltà precedenti l’emergenza sanitaria in corso, quindi per noi è importante ugualmente ricevere queste richieste. Ma i buoni spesa, ripeto, sono riservati solo alle problematiche correlate all’emergenza Covid", prosegue Bassi.

"A breve inizierà un altro passaggio per la distribuzione di mascherine messe a disposizione in parte dalla PC, in parte acquistate dall’amministrazione comunale per coprire possibilmente l’intera comunità. L’eco-piazzola comunale ha riaperto da martedì; funziona con un sistema di prenotazione che ha avuto un ottimo riscontro evitando assembramenti. Gli orari saranno gli stessi ancora per la prossima settimana, dopodiché si passerà alle due giornate a settimana. La modalità della prenotazione resterà in vigore anche dal 28 aprile", spiga Bassi. "Prosegue la raccolta fondi e ringrazio tutti per la generosità con cui si aiuta chi è, o sarà, in difficoltà. Come sempre un grazie di cuore ai volontari per il loro grande impegno".