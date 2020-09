A Camino al Tagliamento, bimbo della materna positivo al Covid 19

Un nuovo caso di un bambino risultato positivo al Covid-19 in una scuola materna del Medio Friuli. Si tratta di una piccolo che frequenta la scuola dell'infanzia parrocchiale di Camino al Tagliamento.

Il bimbo non vive in questo comune ma in un altro paese del Medio.

A comunicarlo al sindaco, Nicola Locatelli, è stato il sacerdote che cura la materna parrocchiale paritaria. A darne conferma a Telefriuli è stato lo stesso primo cittadino. "Sono stati posti in quarantena una ventina di bambini e due insegnanti - spiega -. Attendiamo adesso gli esiti dei tamponi. La situazione è seguita dal Dipartimento di Prevenzione".