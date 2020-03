A Campoformido in corso la sanificazione delle strade

Anche a Campoformido sono partite le operazioni straordinarie di pulitura e sanificazione delle strade, come annunciato in un video rivolto alla cittadinanza della sindaca Erika Furlani.



"Il trattamento avviene mediante i mezzi e gli operai Comunali - sottolinea il vice sindaco Christian Romanini -: vengono sanificati i marciapiedi pubblici, piazze e luoghi più frequentemente utilizzati dal pubblico".



La sanificazione avviene mediante l'uso di ipoclorito di sodio diluito in acqua e quindi usato come disinfettante e per ora i trattamenti verranno ripetuti due volte.