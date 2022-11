A Casarsa il ricordo di Pier Paolo Pasolini

In occasione del 47esimo anniversario dalla tragica morte di Pier Paolo Pasolini, l'Amministrazione Comunale di Casarsa della Delizia ha ricordato oggi il grande intellettuale con una breve ma toccante cerimonia di commemorazione nel cimitero del capoluogo, dove è sepolto accanto alla madre Susanna e a pochi passi dal fratello partigiano Guidalberto, dal padre Carlo Alberto e altri famigliari.

La deposizione di una composizione floreale sulla tomba da parte del Sindaco Claudio Colussi è stata accompagnata dalla declamazione della poesia di Pasolini in friulano casarsese "Ciant da li ciampanis" (Canto della campane - tratto dalla raccolta Poesie a Casarsa) da parte della Presidente del Centro Studi Pier Paolo Pasolini Flavia Leonarduzzi.

"In questo anno particolare del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini - ha dichiarato Colussi -, nel quale non solo a livello nazionale ma anche internazionale la sua figura e le sue opere sono state al centro di numerose iniziative, ritrovarci qui per ricordarlo nel giorno della sua morte è importante per tramandare la memoria del suo pensiero e del suo amore per la nostra comunità e per il Friuli".

"Ho scelto questa poesia nota di Pasolini - ha aggiunto la Presidente Leonarduzzi - non solo per la musicalità dei versi e la sua dolcezza, ma perché mi sembrava più adatta, con quel pizzico di leggerezza che contiene, a vivere in modo appunto meno cupo, in una ricorrenza così triste, il ricordo di Pier Paolo e il suo stretto legame con Casarsa, suo luogo dell’anima".

Presenti, insieme a diversi cittadini, anche gli amministratori dei Comuni vicini che condividono con Casarsa della Delizia la memoria pasoliniana: il Sindaco di Cordovado Lucia Brunettin, il Vicesindaco di Valvasone Arzene Massimiliano Bellone, l'Assessore alla cultura di San Vito al Tagliamento Andrea Bruscia (presente pure il collega di giunta Alfredo Gregoris) e il Consigliere regionale Tiziano Centis.

Con l'occasione sono stati ricordati i prossimi appuntamenti organizzati dal Centro studi Pier Paolo Pasolini con il patrocinio e sostegno della Città di Casarsa della Delizia: il prestigioso convegno internazionale di studi “Pasolini 100. Ieri. Oggi. Domani” in programma venerdì 4 e sabato 5 novembre a Casarsa, nella sala consiliare di palazzo Burovich de Zmajevich, dalle 9.30; il concerto del Collettivo Terzo Teatro di Gorizia, “Morricone. La musica per Pasolini - Mauro Maur e i suoi solisti“ che si terrà venerdì 4 novembre alle 20.45 nel Teatro Comunale Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia.