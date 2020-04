A Castions di Strada la farmacia chiude per Covid

La farmacia di Castions di Strada da oggi pomeriggio è chiusa. E’ la stessa proprietà che, via Facebook, ha annunciato lo stop, a malincuore, per l’emergenza sanitaria in corso e per la mancanza di personale, fino a domenica 19 aprile. L’invito è a rivolgersi alle farmacie dei paesi limitrofi e, nell’impossibilità di muoversi, alla Protezione civile.

Ma nell’attività situata in via Europa, come confermatoci dal sindaco Ivan Petrucco, un dipendente è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Il primo cittadino ha spiegato che anche gli altri collaboratori sono stati sottoposti a tampone, visto che hanno lavorato a stretto contatto con la persona contagiata dal Covid che, comunque, non era più al lavoro dal 27 marzo.

Petrucco sta seguendo direttamente la questione ed è in attesa dell’esito degli accertamenti. A Castions in totale i positivi al Coronavirus, fra guariti e in via di guarigione, sono 14; fra i quarantenati non positivi anche alcuni giovani che si trovavano all’estero e sono rientrati a casa.