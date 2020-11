A Cervignano arriva il 'casa per casa ibrido'

Il “Casa per Casa hybrid” assicurerà a Cervignano del Friuli alti standard in tema di igiene ambientale e qualità della vita. L’obiettivo è diventare punto di riferimento della Bassa Friulana sulla raccolta differenziata e sulla sostenibilità del ciclo dei rifiuti urbani.

Accrescere la qualità e la quantità della raccolta differenziata rappresenta l’obiettivo indispensabile per migliorare la qualità dell’ambiente e poter contenere i costi dello smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale, nel riconoscere le difficoltà a ottenere risultati significati con l’attuale sistema di raccolta stradale ha richiesto al proprio gestore della raccolta, Net, di introdurre delle novità significative che tenessero conto delle specificità del territorio, dalla presenza di nuclei abitativi di tipo condominiale, alle numerose attività commerciali, ad aree di centro storico fino a zone periferiche con case sparse e con una particolare attenzione alle buone pratiche ed abitudini delle cittadinanza meritevoli di essere mantenute e valorizzate.

Il percorso di lavoro che si è sviluppato ha portato alla Commissione Ambiente Comunale un ulteriore conoscenza del territorio, l’opportunità di lavorare fianco a fianco della Net, quindi la conoscenza dei sistemi di raccolta, il tutto al fine di poter introdurre importanti miglioramenti ambientali grazie ad un sistema, il Casa per Casa hydrid, che consentirà di raggiungere un livello rilevante di raccolta differenziata, obiettivo indispensabile per l’ambiente e per il contenimento dei costi.

Il Casa per Casa hybrid è un’ulteriore sfida importante per Net. L’azienda ha messo a disposizione del Comune di Cervignano le proprie molteplici esperienze maturate sul campo che permettono di gestire virtuosamente vari modelli di raccolta. “Il modello perfetto di raccolta dei rifiuti urbani, al momento non esiste”, esistono invece i modelli più efficaci e virtuosi che però vanno adattati, pensati, progettati e messi a terra conoscendo il singolo territorio con il fondamentale apporto di chi lo amministra e di chi lo vive. Il nuovo modello Casa per Casa hybrid è stato costruito soprattutto recependo le istanze e gli obiettivi del Comune di Cervignano condividendo con gli Amministratori locali ogni dettaglio operativo e, al contempo, cercando di anticipare ogni criticità con soluzioni apposite.

Si sottolinea che per la prima volta in Regione Friuli Venezia-Giulia verrà introdotta, (e non in forma sperimentale), la tecnologia “smart” ai cassonetti stradali: quelli marroni riguardanti la sola frazione organica infatti saranno dotati di serratura elettronica apribile con una smart-card personale che verrà fornita a tutte le utenze TARI assieme al kit attrezzature. Cervignano, dunque sarà anche banco di prova regionale per questa nuova tipologia di conferimento: Net ha ritenuto, assieme al Sindaco e alla Giunta comunale, che lo specifico contesto cervignanese, possa permettere di testare e monitorare concretamente questa modalità di raccolta, molto innovativa per certi versi considerato il contesso regionale.

In queste prime settimane Net sarà comunque molto attenta alle richieste ed esigenze di cittadini, amministratori condominiali e attività economiche senza imporre un metodo standard e bloccato come accade in altre realtà regionali, ma evolvendo assieme agli utenti un sistema di raccolta differenziata che semplifichi l’ordinarietà e migliori la qualità della vita della città. I servizi saranno garantiti con il massimo della qualità in termini di prestazioni, efficienza e tempistica da parte del gestore. Con l’evoluzione del “casa per casa hybrid” verrà messo a disposizione di Cervignano del Friuli un servizio di raccolta differenziata tra i più elevati a livello nazionale.

Il nuovo sistema di raccolta integrato “casa per casa hybrid” alzerà notevolmente gli standard quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata di Cervignano del Friuli, portando anche importanti miglioramenti alla qualità della vita dei cittadini.

Gli obiettivi del modello “casa per casa hybrid” sono molteplici. Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dall’attuale e oramai consolidato 55% portandola ben oltre il 70%; innalzare la qualità dei rifiuti conferiti e raccolti puntando intensamente sull’educazione e sensibilità ambientale, fornendo ai cittadini ed alle attività economiche informazioni immediate e precise. Diminuire i rifiuti urbani pro capite della frazione “indifferenziata” (secco residuo).

Il modello “casa per casa hybrid”, che sarà attivato sull’intero territorio comunale dal 3 febbraio 2021, è un sistema ibrido ed evoluto per la raccolta di rifiuti pensato da Net e Comune di Cervignano del Friuli, cucito su misura per la città. Il modello abbina l’efficacia e la praticità della raccolta dei rifiuti di tipo “domiciliare” per le frazioni tipo PLASTICA (sacco), CARTA CARTONE TETRAPAK (contenitore) e il rifiuto SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO (contenitore), all’evoluzione smart dell’attuale sistema di raccolta di tipo “stradale” per la frazione tipo ORGANICO (con contenitori stradali dotati di tecnologia di apertura smart) e per le frazioni tipo VETRO E BARATTOLAME e VERDE DA SFALCI E PICCOLE POTATURE (entrambi rimarranno con l’attuale sistema di conferimento libero).

Con riguardo alla parte di raccolta domiciliare riguardante le frazioni PLASTICA (che dovrà essere conferita in un sacco giallo a perdere), CARTA CARTONE TETRAPAK (che dovrà essere conferita in un contenitore con il coperchio blu) e SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO (che dovrà essere conferita in un contenitore con il coperchio grigio scuro), la cadenza di raccolta sarà di tipo settimanale (una volta alla settimana) e saranno raccolte in tre giornate diverse della settimana; così facendo ogni giorno di esposizione/raccolta corrisponderà ad un solo tipo di rifiuto e quindi sarà associabile facilmente al rispettivo colore del contenitore/sacco – semplificando e migliorando ulteriormente il servizio in favore delle utenze.

Già dal corrente mese Net e Comune di Cervignano saranno impegnati intensamente sul fronte della comunicazione ambientale e dell’operatività. Con l’attivazione, a fine novembre, della sezione cervignanese nell’ App “Net casa per casa” (per dispositivi mobile) la quale fornirà, oltre a tutte le informazioni necessarie ad eseguire una corretta raccolta differenziata, precisi promemoria agli utenti, tramite notifiche sui dispositivi smartphone, sul quando e come esporre lo specifico contenitore durante la settimana.

Con la predisposizione di appositi videotutorial dedicati agli utenti di Cervignano che verranno pubblicati sul portale Net-Education.it e adeguatamente pubblicizzati sulle pagine social di Net.

Con la consegna, a partire dal 30 novembre (assieme al kit attrezzature), di un nuovo libretto informativo: un manuale d’uso e d’aiuto per il giusto conferimento comprensivo delle istruzioni e modalità (giornate di raccolta, modalità d’uso dei contenitori, ecc.). Con l’avvio, a partire dal 16 novembre, di centinaia di sopralluoghi tecnici Net presso i condomini e le utenze non domestiche più complesse.

Tutti i dettagli operativi riguardanti l’avvio delle consegne dei kit attrezzature, previsto a partire dal 30 novembre, le istruzioni e le specifiche giornate di raccolta e tutti i dettagli della campagna informativa verranno comunicati prossimamente.