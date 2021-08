A Cervignano, in palestra senza il Green Pass

Anche una palestra di Cervignano del Friuli è finita nel mirino dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine, impegnati in questi giorni di agosto nei controlli per verificare il rispetto del corretto utilizzo e del possesso del Green Pass nei luoghi dove è obbligatorio averlo con sé. All'interno degli spazi della palestra di Cervignano sono state trovate tre persone che stavano svolgendo attività fisica senza certificazione verde. È stata elevata una sanzione complessiva di 1.600 euro (tre per i frequentatori e una per il titolare).

A oggi, a livello nazionale, sono state 37 le sanzioni contestate, delle quali 19 ai gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi per non aver accertato in possesso della certificazione verde Covid, ammettendo avventori a consumare pietanze e bevande al tavolo all’interno dei locali o consentendone l’accesso senza verifica. Altre 18 violazioni sono state applicate nei confronti dei clienti e delle utenze per mancato possesso del Green Pass. Tre quarti delle sanzioni rilevate nel corso dei controlli svolti dai Carabinieri Nas sono riconducibili a strutture di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, pizzerie e bar. La restante parte è stata invece individuata in palestre (24%) e sale gioco e scommesse (11%). In ispezioni distinte, condotte in tre palestre di Viareggio, Camaiore e Cervignano del Friuli, i Nas di Livorno e Udine hanno sanzionato i tre titolari delle attività e sei frequentatori risultati sprovvisti di certificazione verde, individuati mentre svolgevano attività fisica all’interno delle struttura. Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per 14.800 euro.