A Cividale l'ultimo saluto a Elena Lo Duca, un esempio per tutti

Il Tricolore sulla bara, accanto al capello della Polizia di Stato e al caschetto da volontaria della Protezione civile. Sono stati celebrati questa mattina, in Duomo a Cividale del Friuli, i funerali di Elena Lo Duca, la 56enne coordinatrice della Protezione civile di Prepotto e Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato di Cividale, morta giovedì scorso dopo essere stata travolta da un albero nel rogo divampato a Cialla.

Accanto alla bara c’erano i colleghi della Polizia di Stato e i volontari della Protezione civile, che hanno organizzato poi il picchetto che ha salutato il feretro all’esterno della chiesa.

Centinaia di persone hanno preso parte alla funzione solenne, per testimoniare la loro vicinanza ai parenti e agli amici della 56enne; è stato allestito anche un maxi schermo per consentire a tutti di assistere alle esequie.

Una morte, quella di Elena Lo Duca, che ha destato profondo cordoglio in tutte le persone che la conoscevano e hanno voluto ricordarla come una donna forte e coraggiosa, che non si tirava mai indietro quando c’era bisogno di aiuto.

Tante le fasce tricolori – con le prime cittadine di Cividale, Daniela Bernardi, e di Prepotto, Mariaclara Forti, che hanno proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali – ma anche le divise e le istituzioni, dal vicecapo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Immacolata Postiglione, al vicecapo della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi, passando per il governatore Massimiliano Fedriga, il suo vice, Riccardo Riccardi, il direttore della Protezione civile Fvg Amedeo Aristei, il Prefetto di Udine Massimo Marchesiello e il Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan.

Fedriga, al termine della funzione, ha parlato di una giornata dolorosa ma anche "dell’importanza dell’esempio che ha dato Elena e che danno tutti i volontari, ovvero quello di mettersi a disposizione delle proprie comunità come un dovere. Credo che questo sia il tratto distintivo della nostra Protezione civile e sia scritto proprio nella sua storia”.

Ai parenti, il governatore ha espresso la vicinanza di tutta la Regione per la perdita di una mamma, una moglie e una figlia.

Molto commosso il vicepresidente Riccardi che aveva conosciuto personalmente Elena Lo Duca. “Il primo incontro era stato uno scontro, non di quelli fini a sé stessi, ma di quelli che poi costruiscono stima. Era una guerriera. E, come ha ricordato il marito, ci lascia un’eredità che tutti dobbiamo raccogliere e portare avanti”.