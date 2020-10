A Codroipo sit-in di commercianti e artisti

Non ci stanno con la chiusura alle 18. Così numerosi titolari di bar e ristoranti di Codroipo hanno deciso di manifestare, in maniera civile, informando preventivamente le forze dell'ordine. L'appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle 18, proprio all'orario in cui chiuderanno i loro locali in base alle nuove disposizioni dettate dall'ultimo Dpcm. Portavoce dell'iniziativa, che nasce in maniera spontanea, è Elisa Degano, titolare dell'Angolo delle Specialità di Codroipo.

"Noi chiuderemo i nostri pubblici esercizi - spiega a Telefriuli -, ma vogliamo fare sapere a tutti che ci siamo e che abbiamo fatto tanti sacrifici per adeguarci alle nuove disposizioni perdendo molti clienti, nella consapevolezza che la salute è importante. Adesso ci viene chiesto uno nuovo sforzo e teniamo il peggio".

Così, ristoratori, baristi, ma anche titolare di palestra, musicisti e altri esponenti di categorie penalizzate, manifesteranno in maniera civile all'esterno del Municipio di Codroipo, fermi ognuno in un punto, con i calici rovesciati, una tovaglietta e la chitarra.