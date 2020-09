A Dolegnano schianto tra un'auto e una moto: centauro gravemente ferito

Grave incidente stradale a Dolegnano di San Giovanni al Natisone dove, intorno alle 16.30 di oggi, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un motociclista e una vettura. L'impatto è stato violentissimo e il centauro è stato sbalzato per diversi metri, finendo con la due ruote in un campo.

L'uomo avrebbe riportato l'amputazione di una gamba e altri traumi seri ed è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova, per rilievi e viabilità, insieme al personale medico con una ambulanza, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale per la messa in sicurezza dei due veicoli incidentati. Lesioni meno serie per il conducente della vettura.