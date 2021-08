A Duino, scontro tra un'auto e uno scooter: ferito un 60enne

Traffico in tilt di fronte al "Gran Duino", a Duino Aurisina, a causa di un incidente stradale. È successo intorno alle 10 lungo la regionale 14. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Aurisina, si sono tamponate una moto e una Fiat Punto.

Ad avere la peggio un cittadino isontino di 60 anni, che viaggiava in sella allo scooter, trasportato all'ospedale di Monfalcone per accertarmenti. Sul posto, per la viabilità, una pattuglia della Stazione di Duino.