A EconoMyFvg focus sulla Confindustria regionale

Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico siglano l’accordo per parlare con una sola voce e pesare di più sui tavoli dove si prendono le decisioni per il futuro dell’economia e del territorio, a livello nazionale e regionale.

Il sigillo a un evento di portata storica, che arriva dopo anni di reali o false contrapposizioni, è stato posto da Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri e neo confermato presidente della Confindustria regionale. Suoi vice saranno la presidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli, e il presidente della Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Tutti e tre saranno i protagonisti di EconoMyFvg in onda questa sera alle 21 su Telefriuli (canale 11 o 511 in Hd, in streaming su telefriuli.it). Ospite in studio con Alfonso Di Leva, il direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier.