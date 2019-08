A Ferragosto controlli a tappeto sulla strade

Bilancio pesante per gli automobilisti che si sono messi al volante dopo aver alzato il gomito, a Ferragosto. Numerosi i controlli dei Carabinieri sulle strade del Fvg che hanno portato alla denuncia di sette conducenti e uno multato per guida sotto l’effetto dell’alcol.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Udine, infatti, hanno intensificato i controlli durante la giornata di Ferragosto, in considerazione anche del traffico intenso. Otto gli automobilisti trovati alla guida dopo avere assunto bevande alcoliche in quantità tale da superare i limiti previsti dal Codice della Strada, uno dei quali è anche rimasto vittima di un incidente stradale.

Partiamo da Enemonzo, sulla S.R. 52, dove i Carabinieri di Villa Santina hanno sorpreso alla guida un 61enne del luogo in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro, è stato deferito in stato di libertà e la sua patente ritirata.



A Sappada, invece, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo hanno sorpreso un 29enne da Montebelluna (TV) con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,10 g/l. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo è stato affidato ad un custode. A Corno di Rosazzo, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova hanno sorpreso un 34enne del luogo con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,38 g/l. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo è stato affidato ad un custode. A Manzano, sulla S.R. 56, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova, intervenuti a seguito di una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale di un autoveicolo, hanno accertato che il conducente, un 40enne del luogo, era alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,77 g/l. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo, non di proprietà, è stato affidato ad un custode.



A Tarcento, i Carabinieri della Stazione di Taipana hanno sorpreso alla guida un 30enne del luogo in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro, è stato deferito in stato di libertà e la sua patente ritirata. A San Giorgio di Nogaro, un 26enne polacco residente in provincia, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro, ed è stato denunciato e la sua patente ritirata. A Carlino, un 29enne da Marano Lagunare è stato sorpreso alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,21 g/l. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo è stato affidato ad un custode.



A Udine, infine, un 23enne del luogo guidava con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,12 g/l. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo è stato affidato ad un custode. Inoltre, un 20enne da Martignacco che viaggiava a bordo della stessa vettura è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 8 grammi di hashish.