A fine settembre aprirà la variante di Dignano

Tra un mese aprirà la variante sud di Dignano. Un’opera strategica da 22 milioni di euro che garantirà maggior scorrevolezza del traffico nel collegamento tra il Friuli occidentale e l’Udinese, per chi varca in quel tratto il ponte sul Tagliamento. La conferma arriva dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti. “Stiamo ragionando ancora sulla data esatta – afferma l’esponente della Giunta Fedriga -, ma sarà dopo il 20 settembre e, credo, entro la fine del mese”.

I patimenti per quanti in questi giorni si trovano in coda lungo il ponte, dunque, hanno una data di scadenza. L’opera che farà aggirare il centro del paese al traffico, 1200 metri che si collegano alla strada regionale 463, è ormai conclusa.

Ancora a livello di suggestione è, invece, è il prolungamento della Cimpello-Sequals-Gemona, opera per la quale la Regione ha dato vita a uno studio di fattibilità per capire costi, tempi e tracciato. “Lo studio deve ancora essere affidato e questo probabilmente avrà nel mese di settembre”, spiega Patimenti. Si tratta di un’opera che da anni fa litigare chi la reclama come indispensabile e chi crede che sia solo una colata di cemento.

Gli imprenditori di Udine e Pordenone lo hanno ribadito con forza, e più volte, negli ultimi mesi: si tratta di un asse stradale che va fatto e in tempi relativamente rapidi, a servizio dell’economia della regione, in grado di connettere rapidamente il territorio con i mercati dell’Italia settentrionale attraverso la A28, la A27 e la Pedemontana Veneta. Oggi contro il nuovo studio di fattibilità si schiera Legambiente.

Secondo l’associazione i circa 300.000 euro che saranno spesi andranno a certificare che il volume di traffico sarebbe insufficiente a giustificare una spasa miliardaria e che la Regione farebbe meglio a investire i soldi per promuovere lo spostamento delle merci su rotaia piuttosto che su gomma. Al vaglio della Regione ci sono anche altri due nodi della viabilità friulana. L’adeguamento del ponte di Dignano e il collegamento della Pontebbana con il tracciato della prevista “Gronda nord di Pordenone” che, insieme alla A28 e alla

circonvallazione sud di Pordenone, costituirà il sistema tangenziale dell’area pordenonese. Altra opera indispensabile per il Friuli occidentale.