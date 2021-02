A Fiume Veneto, cantieri e viabilità

Stanno proseguendo secondo cronoprogramma gli iter per i lavori di manutenzione straordinaria su molte strade del territorio comunale di Fiume Veneto.



“Nelle prossime settimane – interviene Roberto Corai, vicesindaco con delega ai lavori pubblici - prenderanno il via numerosi cantieri relativi a manutenzioni straordinarie, asfaltature, interventi sulla pubblica illuminazione e sulla segnaletica. Un pacchetto di interventi che, in questa fase, abbiamo voluto concentrare sulle strade principali e maggiormente trafficate. Si inizia a metà febbraio con la sistemazione del manto stradale della rotatoria in piazza Marconi, intervento per il quale sarà necessario istituire per un paio di giorni un senso unico alternato. In primavera si procederà con ri-asfaltatura di viale della Repubblica, via Trento, via Pascoli e via Leopardi, appalti che FVG Strade affiderà a breve. In capo al comune, la stesura di un nuovo manto stradale ad alta aderenza nel centro di Praturlone, con la sistemazione anche del primo tratto di via Fratte - prospicente all’area festeggiamenti - e l’asfaltatura di via Vespucci e laterali".



"Su tutti i quasi 100 km di strade continua la manutenzione puntuale attraverso rappezzi - procede Corai -, in presenza di buche o piccoli cedimenti, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale deteriorata. In tema di pubblica illuminazione, in questi giorni la ditta affidataria della gestione dell’infrastruttura tramite partenariato pubblico-privato, sta effettuando una ricognizione testando tutti i quasi 2000 punti luce esistenti. Inoltre è prossima l’approvazione del progetto di completamento della rete in via Tavella, mentre i primi mesi del 2021 sanciranno anche l’affidamento dell' ampliamento della pubblica illuminazione su alcune strade ex-provinciali"."I lavori sulla viabilità non finiscono certo qui: accanto ai cantieri più importanti, nel piano delle opere pubbliche appena approvato dalla giunta, sono state stanziate risorse per un terzo pacchetto di asfaltature e, novità assoluta, il completamento dell’illuminazione di via Pascoli. La manutenzione del patrimonio esistente – conclude Corai – può produrre effetti benefici, se programmata in maniera continuativa nel tempo e con una visione d’insieme, obiettivo che questa maggioranza ha sempre avuto dal primo giorno, anche per recuperare il tempo perso in anni precedenti”.