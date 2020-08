A Fiume Veneto completato il primo stralcio di asfaltature

Prosegue anche durante il mese di agosto l’attività degli uffici comunali di Fiume Veneto in tema di lavori pubblici.



A fare il punto della situazione sugli interventi su strade e viabilità è il vicesindaco Roberto Corai: “L’emergenza sanitaria di questa primavera ha determinato il congelamento di alcuni mesi di tutte le procedure di affidamento dei lavori pubblici che erano previsti in esecuzione tra febbraio e giugno. Grazie al buon lavoro del nostro ufficio lavori pubblici, l’effetto ‘ingorgo’ dei tanti affidamenti in partenza è stato scongiurato. E’ stato completato nei giorni scorsi il primo stralcio di asfaltature in via Rivatte a Praturlone, via Sacconi e via Piemonte a Fiume Veneto, via Vallon a Cimpello.



E’ terminato l’iter progettuale - e siamo in attesa del nulla osta di FVG Strade - - per il secondo stralcio che prevede l’asfaltatura di un troncone di strada, oggi ancora bianca, in via Piave a Bannia e la stesura di un nuovo manto ad alta aderenza in piazza a Praturlone, intervento per il quale sarà necessario anche ricalibrare il fondo stradale rettificandone la pendenza per aumentare la sicurezza delle curve, oggetto negli ultimi anni di diverse uscite di strada. Con l’intervento verrà sistemato anche il tratto di via Fratte antistante l’area festeggiamenti.



Sempre in tema di viabilità, è in fase di avvio il rifacimento e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali del capoluogo, in particolare tutti quelli lungo viale della Repubblica, che sarà interessata nei prossimi mesi dalla realizzazione delle rotatorie all’altezza dello svincolo autostradale e – ci auguriamo – alla sua completa riasfaltatura, di competenza di FVG Strade.E’ stata affidata la progettazione definitiva-esecutiva della sistemazione idraulica e asfaltatura di un tratto di via Tavella, con l’avvio dei lavori previsto per il mese di ottobre, mentre, dopo l’estate, verrà conferito anche l’incarico per la progettazione esecutiva della sistemazione di via Ghetti a Bannia.L'obiettivo dell’amministrazione comunale è di intervenire gradualmente sulle manutenzioni straordinarie delle strade, pianificando ogni anno gli interventi di riqualificazione e ripristino necessari sul territorio.”