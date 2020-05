A Fiume Veneto finanziati nuovi lavori pubblici sul territorio

L’ultimo consiglio comunale del 25 maggio scorso ha deliberato una variazione di bilancio per finanziare una serie di interventi puntuali importanti, sebbene dagli importi più contenuti rispetto a quanto iscritto per l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di Cimpello e la demolizione e ricostruzione del plesso delle scuole medie di Fiume Veneto, entrambe anticipate di un anno rispetto al cronoprogramma originario.



“Via Libera – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - alla riasfaltatura di via Vespucci e relative laterali, per un importo di 80mila euro, finanziata parzialmente per 50mila euro da un trasferimento di fondi da parte di LTA. Negli ultimi due anni il quartiere è stato interessato da lavori per l’ampliamento della rete di distribuzione del gas metano e per la realizzazione della fognatura, nelle prossime settimane si completeranno con l’asfaltatura di tutte le vie interessate. Grazie a un contributo di 90mila euro ottenuto dal Ministero, sarà possibile provvedere alla sistemazione idraulica di un tratto di via Tavella, altro intervento atteso da anni e che ad ogni pioggia crea allagamenti e disagi ai residenti".



"Tra gli altri, sono stati stanziati 16mila euro per il rifacimento dell’illuminazione del sottopasso autostradale di via Leopardi a Cimpello, 50mila euro per realizzare un nuovo percorso per mountainbike, 30mila euro per interventi di rappezzi vari lungo le strade comunali, circa 100mila euro per varie manutenzioni agli edifici e il patrimonio di proprietà dell’ente - prosegue il vicesindaco -. Per cercare di anticipare i tempi, a causa delle inutili lungaggini burocratiche dovute al codice degli appalti, introdotto dal PD nel 2016 e che l’attuale governo è riuscito addirittura a peggiorare, sono state finanziate ed anticipate al 2020 diverse progettazioni di opere già previste nel 2021 e 2022, quali ad esempio la sistemazione di via Ghetti, il secondo stralcio degli ampliamenti dei cimiteri di Fiume Veneto e Praturlone, gli interventi sulle scuole.Intendiamo procedere velocemente con gli affidamenti degli interventi subito eseguibili - conclude Corai -, un modo per sostenere la ripresa di cui anche le imprese locali beneficeranno, in questo periodo complicato a causa del virus”.