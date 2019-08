A Fiume Veneto nuovi giochi per i parchi

In arrivo, dopo la pausa estiva, nuovi giochi per bambini nei parchi e presso le scuole del comune di Fiume Veneto.



Con l’ultima variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale del 22 luglio, sono state stanziate le risorse necessarie per provvedere ad acquistare e installare nuovi giochi per bambini, quali scivoli, altalene, torri gioco e porte da calcetto. Si tratta di un primo intervento di un piano di rinnovamento e di riqualificazione, resosi necessario in seguito al completamento del censimento delle attrezzature ludiche su tutto il territorio, svolto dalla ditta specializzata che cura anche la manutenzione periodica delle attrezzature, da cui si è evidenziata la necessità di intervenire sostituendo alcuni giochi vetusti, rovinati e non più conformi alle norme tecniche.



I nuovi giochi saranno realizzati con materiali riciclati, principalmente in alluminio e polietilene, al fine di ridurre al minimo i costi di manutenzione ed il deterioramento delle strutture, limitando anche l’impatto ambientale.



Accanto alle sostituzioni vere e proprie, interverremo anche con la messa in sicurezza delle pavimentazioni su alcune altalene, oggi sprovviste di superfici antitrauma in caso di caduta.



Le attrezzature ludiche all'aperto sono essenziali per il benessere e la crescita dei nostri bimbi e la certezza di far giocare i bambini in totale sicurezza nel rispetto delle più avanzate norme in materia è una priorità che non accetta compromessi.