A Fiume Veneto pronti a ripartire i cantieri

In un videomessaggio, il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, fa il punto dell'avvio della fase due. "E' la prima settimana di un nuovo inizio", spiega. "Dobbiamo guardare alle nostre attività, a quelle che hanno sempre lavorato, non senza fatica, a quelle che stanno riprendendo e a quelle che sono sempre in attesa di poter ripartire. Chiediamo con forza l'apertura anticipata rispetto a quanto prescritto del Governo, sostenendo la richiesta della Regione. Chiediamo fiducia e rispetto per l'autonomia: ce lo meritiamo perché abbiamo seguito scrupolosamente le regole, anche quando non eravamo d'accordo".

"Sentiamo la voglia e l'entusiasmo per questa ripartenza. Dovremo farlo in modo diverso rispetto al passato, ma siamo pronti. E sono pronti a riprendere anche tanti cantieri. Pensiamo al primo lotto della scuola secondaria, alle asfaltature, al campo sintetico, alla piastra polivalente del palazzetto, al poliambulatorio di Bannia e a tanti altri affidamenti che progetteremo per il 2020. Anche le opere pubbliche segnano la volontà di una ripresa della nostra economia. Non sarà facile, ma ce la faremo, un passo alla volta, tutti assieme", conclude Canton.