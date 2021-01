A Fiume Veneto, via libera all'illuminazione del sottopasso Cimpello

Negli ultimi giorni del 2020, l’ufficio lavori pubblici del Comune di Fiume Veneto ha dato il via libera ad alcuni interventi minori, ma non meno importanti, nel territorio comunale.



“In particolare – dichiara il vicesindaco Roberto Corai -, è stato affidato l’incarico di progettazione e direzione lavori per il rifacimento e il ripristino dell’illuminazione del sottopasso autostradale di via Leopardi a Cimpello, che da tempo attendeva un nuovo impianto. Per garantire una maggiore sicurezza, verranno installati due ulteriori punti luce all’esterno del sottopassaggio stesso, in modo da aumentare anche la visibilità in prossimità dell’attiguo ingresso all’area sportiva in uso agli Amatori Calcio Cimpello. I lavori, per una spesa complessiva di 16mila euro, saranno realizzati nei primi mesi del 2021, appena terminato l’iter progettuale e burocratico.



A seguito della conclusione dell’iter autorizzativo – prosegue Corai -, sono stati affidati i lavori di realizzazione di una lapide commemorativa dei marinai dispersi in mare, che verrà posizionata nell’area del piazzale del Municipio. Nello scorso agosto, la Giunta Comunale ha approvato con entusiasmo la proposta della sezione di Fiume Veneto dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di rendere omaggio con un monumento celebrativo ai marinai dispersi in mare. Sulla base di un bozzetto ideato dall’Associazione, l’ufficio lavori pubblici ha sviluppato interamente il progetto, corredato dalla relazione geologica e i calcoli strutturali necessari. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori per la posa della lapide.”