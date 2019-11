A Fraelacco si cerca Maurizio Marchiol

Avviate nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, le ricerche per rintracciare Maurizio Marchiol, pensionato 64enne residente a Fraelacco di Tricesimo, del quale non si hanno notizie da circa 10 giorni. I parenti hanno lanciato un appello per riuscire a trovarlo sano e salvo quanto prima. È stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.



Maurizio ha barba, baffi e capelli lunghi e bianchi e veste sportivo (jeans, tuta). Si sposta con la sua Opel Corsa grigia che non al momento si trova. Frequenta anche i locali pubblici di Tarcento, dove vivono molti dei suoi amici e dove potrebbe trovarsi. Al momento della scomparsa aveva con sé il telefono cellulare che però risulta spento, tanto che l'ultima cella al quale si è agganciato è quella della zona di San Francesco, a Tricesimo.



La squadra di Protezione Civile del Comune di Tricesimo, coordinata da Fabrizio Merlino, si è attivata nelle prime ore del tardo pomeriggio, insieme ai carabinieri della stazione di Tricesimo, per le primissime ricerche, unitamente ai Vigili del Fuoco, tutti i coordinati dalla Prefettura di Udine.



Chiunque abbia notizie può rivolgersi al 112 per le segnalazioni. Nei giorni scorsi in Friuli si sono perse le tracce di altre due persone. Le ricerche, infruttuose, del pensionato di Gorizia uscito da casa nel cuore della notte e mai più rientrato sono state sospese. Sospese anche le ricerche del 35enne di Cervignano a lungo cercato nella zona dell'Isonzo, a Fiumicello. Le ricerche dei due uomini riprenderanno soltanto nel caso in cui si verifichino nuovi avvistamenti o segnalazioni.