A fuoco il materasso, quattro persone intossicate a Udine

Principio di incendio, questa mattina, in un alloggio di una palazzina del Quartiere Aurora a Udine. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in camera da letto e hanno coinvolto un materasso.

Quattro persone sono state soccorse dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e accompagnate in ospedale per un principio d'intossicazione, dopo aver respirato il fumo della combustione. Le loro condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine, per domare l'incendio e per la messa in sicurezza dell'appartamento.