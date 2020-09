A fuoco il quadro elettrico, anziana intossicata

Incendio in un'abitazione a San Vito al Tagliamento nella notte, intorno alle 3. A dare l'allarme, cercando aiuto dal vicino di casa, una 90enne che abita da sola. Ha visto prima delle scintille e poi le fiamme levarsi dal quadro elettrico. Ha respirato il fumo della combustione prodotta dal principio d'incendio, tanto che il personale medico ha ritenuto necessario trasportarla all'ospedale con l'ambulanza per accertamenti. L'anziana non sarebbe comunque in gravi condizioni.

A chiamare il 112 è stato il vicino di casa che ha subito aiutato la donna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, che hanno messo in sicurezza l'abitazione.

I danni sono localizzati al quadro elettrico e al sistema di distribuzione della corrente.