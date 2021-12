A fuoco l'autorimessa, nipote salva la nonna

Paura, nel pomeriggio, per l'incendio di un'autorimessa adiacente a un’abitazione in via Pedrata, a Sacile. L'allarme è scattato intorno alle 15.

I Vigili del fuoco di Pordenone e Maniago sono intervenuti con due autopompe-serbatoio e altrettante autobotti per spegnere il violento rogo che si era sviluppato in una tettoia, sotto la quale erano posteggiate due auto.

Le fiamme si sono sviluppate velocemente a partire proprio dalle vetture coinvolgendo successivamente la tettoia e da questa l’adiacente abitazione ed è stato grazie al rapido intervento delle squadre dei pompieri se l’incendio è stato spento prima che potesse arrecare danni più importanti.

In casa era presente una signora anziana ed è stato grazie alla nipote se, in attesa dell’arrivo dei Vigli del fuoco, la nonna è stata fatta allontanare in sicurezza.

Gli incendi di questi giorni, entrambi per fortuita coincidenza verificatisi a Sacile, mettono in evidenza il tema della sicurezza in caso d’incendio nell’ambito delle abitazioni.

In questi casi è importante saper cosa fare e l’elaborazione di un piano di emergenza domestico a misura di persona, ovvero che sappia considerare le specifiche necessità di chi vive nelle case, può certamente contribuire a ridurre le conseguenze di questi eventi.

Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.