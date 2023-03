A fuoco la tensostruttura di un ristorante a Varmo

Ieri sera verso le 22.30 i Vigili del fuoco di Latisana, Codroipo ed Udine, sono intervenuti a Varmo in via Bassate, per spegnere l'incendio di una tensostruttura installata in un'attività di ristorazione.

Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura e agli arredi, ma il pronto intervento dei pompieri è servito ad evitare che le fiamme si propagassero ai locali adiacenti. Sul posto i Carabinieri di Latisana e Rivignano.