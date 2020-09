A fuoco lo sportello automatico dell'Ufficio Postale

Incendio questa notte a Trieste nel quartiere di San Luigi, in via Mauroner, all'esterno dell'edificio che ospita l'Ufficio Postale. A bruciare lo sportello Atm. È successo intorno alle 4.30. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando giuliano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il bancomat. Danni al solo sistema di erogazione del denaro.

Non è ancora chiaro se si tratti di un tentativo di effrazione da parte di una banda di ladri che ha provato un assalto, oppure di un guasto di natura elettrica che ha poi causato lo sviluppo dell'incendio. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato della Questura di Trieste.