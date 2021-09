A fuoco un'abitazione a Marsure di Aviano

I Vigili del fuoco di Pordenone, con la prima partenza, e in supporto con due partenze dalla sede di Maniago, sono intervenuti per l'incendio di un'abitazione in via Trieste a Marsure di Aviano. L'allarme è scattato intorno alle 17.30.

Le cause sono in corso di accertamento, ma grazie al tempismo dei pompieri è stato impedito il propagarsi del rogo, che è stato confinato alla cucina e ha interessato parzialmente il ballatoio sovrastante.

All'arrivo, i Vigili del fuoco hanno trovato il piano terra invaso dalle fiamme e hanno indirizzato le loro energie allo spegnimento dell'incendio. Il proprietario di 94 anni non ha subito conseguenza, ma è comunque stato portato in ospedale per accertamenti.