A fuoco un salone di parrucchiere a Budoia

Fiamme, nella notte, a Budoia, in via Antonio Cardazzo, all'ingresso di un salone di parrucchiere. Il fuoco è stato spento in pochi minuti, ma i danni sono ingenti.

Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri, che stanno verificando l'ipotesi che possa essersi trattato di un incendio doloso.

Il gruppo consiliare della Lega Fvg di Budoia esprime la propria solidarietà "alla vittima di questo atto criminoso" e condanna fermamente questi comportamenti. "La sicurezza dei cittadini del nostro paese è una priorità per noi", ha dichiarato il consigliere comunale Marco Giaretta, evidenziando che “da tempo stiamo portando all'attenzione dell'Amministrazione comunale, attraverso le numerose interrogazioni e le proposte presentate, il numero crescente di raid e atti vandalici compiuti verso abitazioni private, attività commerciali e non ultimo verso i beni comunali”.

“E' stata richiesta - continua Giaretta - la verifica dello stato in cui versano le telecamere presenti sul territorio nonché il potenziamento della videosorveglianza, in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Polcenigo e proponendo anche di potersi avvalere della collaborazione di Istituti di vigilanza privati, formula già testata in altri comuni che ha portato a dei soddisfacenti risultati. Siamo profondamente delusi nel constatare che l'Amministrazione non abbia intrapreso alcuna azione per risolvere questo problema. Un atteggiamento dimostra una totale mancanza di attenzione per i cittadini di Budoia”.

“Chiedo alla Giunta di assumersi le proprie responsabilità e di prendere immediatamente le misure necessarie per garantire la sicurezza, invitando la popolazione a segnalare eventuali comportamenti sospetti avvisando tempestivamente le forze dell'ordine per garantire la sicurezza della nostra comunità”.